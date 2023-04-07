Петряк: Я не фанат Зеленского, я просто очень сильно против Порошенко, Тимошенко

Хавбек " Шахтера " Иван Петряк рассказал о своих политических пристрастиях и поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

- У меня нет такого, что я являюсь фанатом президента Зеленского. Я его поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать.

Я просто очень сильно против Тимошенко, Порошенко. Они уже здесь (показівает жест под горло – прим.). Я хотел свежую кровь.

Сейчас его много критикуют. Конечно, у него есть ошибки. Они у всех есть. Сейчас такая ситуация. Ему предлагали бомбоубежище в Америке, или Польше, но он не поехал. На 99% уверен, что бывшие президенты Украины уже были бы там. Пусть скажут, что я не очень разбираюсь в политике – вопросов нет.

– Что бы сказал Зеленскому при встрече?

– Я бы его поблагодарил, что он не убежал. Я был в Венгрии и думал, что все. И многие, с которыми я разговаривал, тоже так думали.