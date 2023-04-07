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Петряк: Я не фанат Зеленского, я просто очень сильно против Порошенко, Тимошенко

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

А еще он не убежал

Петряк: Я не фанат Зеленского, я просто очень сильно против Порошенко, Тимошенко

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Новина українською

Хавбек "Шахтера" Иван Петряк рассказал о своих политических пристрастиях и поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

- У меня нет такого, что я являюсь фанатом президента Зеленского. Я его поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать.

Я просто очень сильно против Тимошенко, Порошенко. Они уже здесь (показівает жест под горло – прим.). Я хотел свежую кровь.

Сейчас его много критикуют. Конечно, у него есть ошибки. Они у всех есть. Сейчас такая ситуация. Ему предлагали бомбоубежище в Америке, или Польше, но он не поехал. На 99% уверен, что бывшие президенты Украины уже были бы там. Пусть скажут, что я не очень разбираюсь в политике – вопросов нет.

– Что бы сказал Зеленскому при встрече?

– Я бы его поблагодарил, что он не убежал. Я был в Венгрии и думал, что все. И многие, с которыми я разговаривал, тоже так думали.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк) Петр Порошенко Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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FC Energy (Новая Каховка)
07.04.2023 в 21:47
Шоколадного барона за решетку
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0
0
Не чесний президент (Полтава)
07.04.2023 в 21:25
" я не фанат Зеленського, я дуже проти Порошенка, Тимошенко... я за Януковича!!!
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0
0
Saronik3 (Caserta)
07.04.2023 в 21:18
Тому, ти Ванюша, і бігаєш по-полю з переляканими очима, без толку!
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0
-1

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