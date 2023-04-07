Виктор Скрипник: Если бы до матча мне сказали, что мы выиграем вот так – через борьбу, я бы сразу подписался

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над "Ингульцом" в 20-м туре чемпионата Украины.

– Мы понимали, что должны все свои силы оставить на поле. Понимали, что просто не будет. "Ингулец" выиграл три из последних четырех игр, на него не создается столько давления, как на нас. Мы не могли выиграть, как-то все шло не так: нам забивали простые голы, а мы не могли реализовать свои хорошие шансы. Если бы до матча мне сказали, что мы выигрываем вот так –через борьбу, я бы сразу подписался.

Бывают матчи, в которых важен только результат. Я надеюсь, что эта победа даст нам больше игровой уверенности. После гола всегда кажется, что может случиться ошибка, но сегодня ребята хорошо выбегали и имели моменты для второго гола, чтобы закрыть игру. Поздравил команду. Надеюсь, что с таким желанием, порывом и характером будем играть и следующие матчи.

- Легионеры "Ворсклы", вышедшие на замену, темнокожие… сложилось такое впечатление, что они впервые мяч увидели. Оказываясь перед почти пустыми воротами с мячом, чего-то ждали, неуверенно играли. Почему так?

– Я этого не увидел.

- Это два последних момента – на последних минутах…

– Могу сейчас только разглагольствовать. Входить в игру всегда тяжело. Выбежал, хочется сыграть точнее. Для нас важен результат, все ребята, которые играли и не играли, переживали за этот результат. Для нас это было сегодня важным.

– Сейчас "Ворскла" находится на восьмом месте турнирной таблицы. Каким результатом вы были бы удовлетворены на финише турнира?

- Наивысшим результатом. Моя мечта, цель – карабкаться как можно выше.

– Есть какие-то конкретные цели, выставленные руководством команды?

– После каждого тура мы смотрели вверх. А после последнего тура, когда мы проиграли "Александрии", мы уже смотрели вниз – что там происходит. Я не тот тренер, который скажет: "ну вот сейчас мы побежим, всех обыграем". Мы все прекрасно понимаем, что это всегда тяжело, все остальные команды хотят выигрывать. Будем смотреть от матча к матчу. Чем выше мы поднимемся – там лучше будет для каждого из нас. И для развития футболистов. Потому что у нас есть игроки, которые только начинают, становятся основными. Мы интенсивно подпускаем молодежь к первой команде. Потому что у нас есть возрастные футболисты. Постепенно это будет трансформироваться в то, что эти игроки будут лицом команды. Это Челядин, Павлюк, Кулаковский, Черныш, Нестеренко. Могу перечислять еще. Это клумба игроков, которые будут в будущем отыгрывать для Полтавы роль.

– От матча к матчу вы находитесь в поисках оптимальной одиннадцатки. Постоянно есть какие-то изменения. Но, как говорится, победоносный состав не меняют. Так что сегодня, учитывая победу, возможно, определилась оптимальная обойма и на следующий матч?

– Мы не выигрывали для того, чтобы победный состав не менять. Меняешь игрока или не меняешь – для этого есть обстоятельства. Целую неделю ребята работают на поле, там есть единоборства, там есть кочки на газоне, потому что плохие поля (нет полива, подогрева), случаются микротравмы. И это все играет свою роль. Чеснаков не играл в прошлой игре из-за микротравмы. Сейчас выздоровел Яворский, перед тем подвернувший ногу. Это все влияет на выбор состава. Как и то, против кого мы играем. Смотрим на свои сильные качества и на сильные качества соперников, подбираем игроков в соответствии с позициями. У меня нет такого, что я не меняю победный состав. Если игроки будут знать, что так построена работа, остальные 15-20 игроков вообще тренироваться не будут. Они скажут "так тренер не меняет состав". Я всегда хочу всех держать в тонусе, чтобы была здоровая конкуренция, для того чтобы игроки прогрессировали. Я им всегда говорю, что целую неделю мы работаем, что потом сдать экзамен. Сегодня мы его сдали. Отдохнем и будем готовиться к следующему экзамену. А там посмотрим, – сказал Скрипник.

Добавим, что победа над "Ингульцом" 1:0 стала первой для "Ворсклы" в 2023-м календарном году.