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СМИ: Два игрока Вереса подрались на тренировке. Вирт заболел
Ровно, у вас проблемы?
nkveres.com
В субботу, 8 апреля, "
А на одной из тренировок команды перед этим матчем между игроками случилась настоящая драка. Во всяком случае, об этом пишет Спортивка.
Источник утверждает, что настоящая драка (а не просто конфликт) случилась между Виталием Дахновским и Геннадием Пасичем.
Причины противостояния между игроками неизвестны.
Кроме того, на последней тренировке "Вереса" не было главного тренера команды Юрия Вирта. Якобы специалист приболел.
Из этого источник делает вывод, что в свете последних неудачных результатов в команде изрядно испортилась атмосфера.
Хотя, с другой стороны, это, наоборот, может добавить игрокам "Вереса" определенной спортивной злости и заряда на матч против "Руха", который уже успел стать для них принципиальным соперником.
Напомним, что 8 апреля "Верес" на выезде сыграет против львовского "Руха" в матче 20-го тура чемпионата Украины.
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