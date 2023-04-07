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Выстраданный успех Полтавы. Ворскла – Ингулец 1:0. Видео гола, обзор матча
Ворскла - Ингулец ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Ворскла" наконец-то одержала в 2023-м году первую победу. Для этого пришлось изрядно попотеть в матче с "Ингульцом". Яркого футбола не получилось, успех "Ворсклы" родился в борьбе. Но тренер остался доволен и этим. Главное для Скрипника – результат. Об этом он сказал на пресс-конференции.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.
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7 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
"Ворскла" - "Ингулец" 1:0
Гол: Василий Кравец 49
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