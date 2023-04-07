Выстраданный успех Полтавы. Ворскла – Ингулец 1:0. Видео гола, обзор матча

"Ворскла" наконец-то одержала в 2023-м году первую победу. Для этого пришлось изрядно попотеть в матче с "Ингульцом". Яркого футбола не получилось, успех "Ворсклы" родился в борьбе. Но тренер остался доволен и этим. Главное для Скрипника – результат. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.

VBET-лига. 20-й тур

7 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

"Ворскла" - "Ингулец" 1:0

Гол: Василий Кравец 49