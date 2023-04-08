Динамо - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В начале 2023-го "Динамо" чередовало победы с поражениями и уже имеет неприятный опыт терять очки в матчах с аутсайдерами чемпионата - "Ингулец" не даст соврать. "Минай" сейчас под угрозой оказаться в зоне вылета, поэтому будет сегодня биться хотя бы за ничью. К слову, закарпатцы в этом сезоне в гостях уже отбирали очки у "Зари" и "Кривбасса", поэтому матч обещает выйти интригующим.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Украины. 20-й тур

8 апреля. Начало в 13:00

"Динамо" - "Минай"

Трансляция - Football Hub