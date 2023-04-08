Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Киевляне принимают аутсайдера чемпионата
фото - ФК Динамо (Київ)
В начале 2023-го "Динамо" чередовало победы с поражениями и уже имеет неприятный опыт терять очки в матчах с аутсайдерами чемпионата - "Ингулец" не даст соврать. "Минай" сейчас под угрозой оказаться в зоне вылета, поэтому будет сегодня биться хотя бы за ничью. К слову, закарпатцы в этом сезоне в гостях уже отбирали очки у "Зари" и "Кривбасса", поэтому матч обещает выйти интригующим.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Украины. 20-й тур
8 апреля. Начало в 13:00
"Динамо" - "Минай"
Трансляция - Football Hub
Популярное сейчас
- Российская теннисистка Кузнецова: Во всем мире, сейчас идет пропаганда, русофобия
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- СМИ: Два игрока Вереса подрались на тренировке. Вирт заболел
- Динамо vs Минай, Вернидуб против Зари, трудный матч для Зинченко. Расписание футбола на 7-9 апреля
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан