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Динамо - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Киевляне принимают аутсайдера чемпионата

Динамо - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - ФК Динамо (Київ)

Новина українською

В начале 2023-го "Динамо" чередовало победы с поражениями и уже имеет неприятный опыт терять очки в матчах с аутсайдерами чемпионата - "Ингулец" не даст соврать. "Минай" сейчас под угрозой оказаться в зоне вылета, поэтому будет сегодня биться хотя бы за ничью. К слову, закарпатцы в этом сезоне в гостях уже отбирали очки у "Зари" и "Кривбасса", поэтому матч обещает выйти интригующим.

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Чемпионат Украины. 20-й тур
8 апреля. Начало в 13:00
"Динамо" - "Минай"
Трансляция - Football Hub

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай смотреть футбол онлайн
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