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Луческу: Очень важно, чтобы кроме проблем, люди получали удовольствие от своих любимых команд

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер считает, что во время войны футбол второстепен, но все равно важен

Луческу: Очень важно, чтобы кроме проблем, люди получали удовольствие от своих любимых команд

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу высказался о войне в Украине и роли футбола во время нее:

"Теперь вопрос не в том, выполнять работу или нет, а в том, чтобы выжить. Футбол пытается удержать болельщиков, но в условиях, которые играем без зрителей, а поездки совершаются автобусом или поездом – это очень сложно. Но очень важно, чтобы люди кроме проблем, которые у них есть, получали удовольствие от своих любимых команд.Футбол помогает.

Когда меня пригласили, я согласился. Это был очень сильный чемпионат, команды играли в еврокубках. Теперь у меня молодая команда с многообещающими игроками. Уйти в такой ситуации было невозможно, я не думал ехать. Конечно, были моменты, когда команда выезжала в Бухарест, в Снагов. Мы тренировались там, а затем уехали в Европу на благотворительные матчи. Вернувшиеся чемпионат продолжается в этих условиях.

Игроки имеют семьи за границей, есть те, у которых есть родители вблизи зон боевых действий. В Киеве пока тихо, больше проблем нет. Люди начинают выходить, жить так, как привыкли, но я думаю, что их мнения вдали от этого", - сказал тренер.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
Sport.ro

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.04.2023 в 10:17
Аби ти, гівнюк, вже згинув куди-небудь.
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