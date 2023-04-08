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Луческу: Очень важно, чтобы кроме проблем, люди получали удовольствие от своих любимых команд
Тренер считает, что во время войны футбол второстепен, но все равно важен
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Наставник "Динамо" Мирча Луческу высказался о войне в Украине и роли футбола во время нее:
"Теперь вопрос не в том, выполнять работу или нет, а в том, чтобы выжить. Футбол пытается удержать болельщиков, но в условиях, которые играем без зрителей, а поездки совершаются автобусом или поездом – это очень сложно. Но очень важно, чтобы люди кроме проблем, которые у них есть, получали удовольствие от своих любимых команд.Футбол помогает.
Когда меня пригласили, я согласился. Это был очень сильный чемпионат, команды играли в еврокубках. Теперь у меня молодая команда с многообещающими игроками. Уйти в такой ситуации было невозможно, я не думал ехать. Конечно, были моменты, когда команда выезжала в Бухарест, в Снагов. Мы тренировались там, а затем уехали в Европу на благотворительные матчи. Вернувшиеся чемпионат продолжается в этих условиях.
Игроки имеют семьи за границей, есть те, у которых есть родители вблизи зон боевых действий. В Киеве пока тихо, больше проблем нет. Люди начинают выходить, жить так, как привыкли, но я думаю, что их мнения вдали от этого", - сказал тренер.
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