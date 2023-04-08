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Шахтер - Металлист. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Металлист: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
"Шахтер" неделю назад не взял максимум из возможного. "Горняки" сыграли вничью с "Черноморцем", подпустив к себе "Днепр-1" и "Зарю". Теперь права на ошибку уже нет. "Шахтер" формально домашний матч сыграет на выезде, но это не делает дончан меньшими претендентами на три очка.
Матч состоится в субботу, восьмого апреля, в 14.00 на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Начало – 14:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно как на платформе OTT, так и на линейном телеканале Setanta Sports+. Также трансляция будет доступна в YouTube. Смотреть можно прямо в этой новости.
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УПЛ. 20-й тур. 08.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Шандор
"Шахтер" 14:00 "Металлист"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports+, YouTube
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