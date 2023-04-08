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Рух - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Битва за выживание
Фото: НК Верес
"Рух" этой весной уже успел сменить главного тренера, однако Виталий Пономарев продолжает серию своего преемника. Пока у львовян действующая полоса из трех поражений подряд, хотя начинала год команда победой над "Металлистом". "Верес" во второй части чемпионата еще вообще не знает вкуса побед. Юрию Вирту не удается достучаться до своих подопечных, которые, по слухам, конфликтуют на тренировках.
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Чемпионат Украины. 20-й тур
8 апреля. Начало в 15:00
"Рух" - "Верес"
Трансляция - Football Hub
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