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Рух - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Битва за выживание

Рух - Верес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: НК Верес

Новина українською

"Рух" этой весной уже успел сменить главного тренера, однако Виталий Пономарев продолжает серию своего преемника. Пока у львовян действующая полоса из трех поражений подряд, хотя начинала год команда победой над "Металлистом". "Верес" во второй части чемпионата еще вообще не знает вкуса побед. Юрию Вирту не удается достучаться до своих подопечных, которые, по слухам, конфликтуют на тренировках.

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Чемпионат Украины. 20-й тур
8 апреля. Начало в 15:00
"Рух" - "Верес"
Трансляция - Football Hub

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
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