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Защитник Вереса – о матче против Руха: Надеемся наконец-то добыть положительный результат
Ровенчане уже очень давно не выигрывали
Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий
Защитник "Вереса" Роман Гагун прокомментировал принципиальность поединка 20-го тура УПЛ против "Руха" лично для себя, а также задачи для команды:
“Конечно, “Рух” – это принципиальный соперник для меня. Игра против бывшего клуба – это всегда двойная мотивация. Хочется проявить себя, продемонстрировать лучшие качества.
Настраиваюсь на этот поединок – как и все остальные. Да, есть дополнительная мотивация. Потому что буду играть против ребят, с которыми когда-то выступал бок о бок. Хочется показать хорошую игру.
Рух – это симбиоз молодости и опыта. Есть быстрые игроки, хорошо умеющие использовать прессинг, имеют огромное желание.
Мы к этой игре готовимся в обычном режиме. Будем стараться выложиться в матче с “Рухом” на все сто процентов. И надеемся наконец-то получить положительный результат”, - сказал Гагун.
Отметим, что до “Вереса” Гагун выступал в составе “Руха”. В его активе 22 матча в чемпионате за львовскую команду.
Добавим, что перед матчем "Верес" и "Рух" идут бок о бок в турнирной таблице УПЛ. Ровенчане находятся на 14-й позиции, львовяне занимают 15 место из 16. Между командами разрыв в одно очко.
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