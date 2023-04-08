Защитник Вереса – о матче против Руха: Надеемся наконец-то добыть положительный результат

Защитник "Вереса" Роман Гагун прокомментировал принципиальность поединка 20-го тура УПЛ против "Руха" лично для себя, а также задачи для команды:

“Конечно, “Рух” – это принципиальный соперник для меня. Игра против бывшего клуба – это всегда двойная мотивация. Хочется проявить себя, продемонстрировать лучшие качества.

Настраиваюсь на этот поединок – как и все остальные. Да, есть дополнительная мотивация. Потому что буду играть против ребят, с которыми когда-то выступал бок о бок. Хочется показать хорошую игру.

Рух – это симбиоз молодости и опыта. Есть быстрые игроки, хорошо умеющие использовать прессинг, имеют огромное желание.

Мы к этой игре готовимся в обычном режиме. Будем стараться выложиться в матче с “Рухом” на все сто процентов. И надеемся наконец-то получить положительный результат”, - сказал Гагун.