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Днепр-1 - Львов. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Львов: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" очень напряженно начал 2023-й календарный год, но в последних двух турах добыл максимально возможные шесть очков. Максимальная программа стоит перед днепрянами и в матче 20-го тура против "Львова". Команда Бессмертного – неприятный, но все же проходной соперник.
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Матч состоится в воскресенье, 9-го апреля, в 13:00. Команды сыграют на том же стадионе, что и "Шахтер" с "Металлистом". Причем, между двумя поединками не пройдет даже 24-х часов. Онлайн прямую видеотрансляцию матча "Днепр-1" – "Львов" обеспечит телеканал УНИАН. Также смотреть эфир можно на YouTube канале FootballHab. Все это – бесплатно и без дополнительной регистрации.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем отслеживать события матча в текстовой онлайн трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>
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