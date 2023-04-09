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Днепр-1 - Львов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Львов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: СК Дніпро-1/Автор невідомий
Конкуренты "Днепра-1" сыграли накануне. Набирали очки, но "Днепру-1" в любом случае нужно закрывать свою программу. В матче с аутсайдером программа – победа. Ничего иного. На это нацелен коллектив Кучера.
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Матч против "Львова" состоится в воскресенье, 9-го апреля, в 13:00. Команды сыграют на том же стадионе, что и "Шахтер" с "Металлистом" накануне. Причем, между двумя поединками не пройдет даже 24-х часов. Онлайн прямую видеотрансляцию матча "Днепр-1" – "Львов" обеспечит телеканал УНИАН. Также смотреть эфир можно на YouTube-канале FootballHab. Все это – бесплатно и без дополнительной регистрации. Прямо в этой новости.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем отслеживать события матча в текстовой онлайн трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>
УПЛ. 20-ый тур. 09.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин
"Днепр-1" 13:00 "Львов"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видео трансляция – УНИАН, YouTube
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