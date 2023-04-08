Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возвращение Степаненко и Сикан в атаке. Шахтер объявил состав на матч против Металлиста
Ракицкий тоже снова в одиннадцатке
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
"Шахтер" сыграет с "Металлистом" в матче 20-го тура УПЛ. Наставник "горняков" Игорь Йовичевич объявил состав на этот поединок.
Трубин – Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко – Джурасек, Криськив, Судаков – Сикан.
???? Готові оголосити! ???? Наш склад на матч із «Металістом» ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 8, 2023
???? Пряма трансляція – Setanta Sports.
???? LIVE: https://t.co/pAz1YvFkmn.#Shakhtar #ШахтарМеталіст pic.twitter.com/nflUlydr8P
Капитан дончан Тарас Степаненко вернулся после травмы. Он пропускал предыдущий матч против "Черноморца". Также впервые с 12 марта в основном составе сыграет Даниил Сикан.
Матч начнется в 14.00. За ходом событий встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Назначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси
- Динамо - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Долгожданная победа Ворсклы, ничейный день в Милане. Главные новости за 7 апреля
- Динамо vs Минай, Вернидуб против Зари, трудный матч для Зинченко. Расписание футбола на 7-9 апреля
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО