Возвращение Степаненко и Сикан в атаке. Шахтер объявил состав на матч против Металлиста

"Шахтер" сыграет с "Металлистом" в матче 20-го тура УПЛ. Наставник "горняков" Игорь Йовичевич объявил состав на этот поединок.

Трубин – Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко – Джурасек, Криськив, Судаков – Сикан.

Капитан дончан Тарас Степаненко вернулся после травмы. Он пропускал предыдущий матч против "Черноморца". Также впервые с 12 марта в основном составе сыграет Даниил Сикан.

Матч начнется в 14.00. За ходом событий встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.