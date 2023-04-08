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Возвращение Степаненко и Сикан в атаке. Шахтер объявил состав на матч против Металлиста

Премьер-лига
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Ракицкий тоже снова в одиннадцатке

Возвращение Степаненко и Сикан в атаке. Шахтер объявил состав на матч против Металлиста

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

"Шахтер" сыграет с "Металлистом" в матче 20-го тура УПЛ. Наставник "горняков" Игорь Йовичевич объявил состав на этот поединок.

Трубин – Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко – Джурасек, Криськив, Судаков – Сикан.

Капитан дончан Тарас Степаненко вернулся после травмы. Он пропускал предыдущий матч против "Черноморца". Также впервые с 12 марта в основном составе сыграет Даниил Сикан.

Матч начнется в 14.00. За ходом событий встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Металлист (Харьков)
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