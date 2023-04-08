Юрий Вирт не будет присутствовать на матч Вереса против Руха

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт не будет присутствовать на поединке "Вереса" против "Руха", который состоится во Львове. Как отмечает прессслужба ровенчан, наставник заболел.

У “Вирта” и так не было возможности находиться у поля вместе с командой. Наставник получил желтую в предыдущем матче и сегодня не смог бы появиться на скамейке для запасных из-за дисквалификации, сообщают в клубе.

Также тренер "Вереса" не будет присутствовать на трибунах из-за болезни. Клуб не сообщил, что случилось с Виртом, однако отметил, что игру наставник будет смотреть из Ровно.

Исполняющим обязанности главного тренера на этот матч будет ассистент Вирта Зотов Александр Сергеевич.

"Рух" и "Верес" встретятся сегодня в 15:00.