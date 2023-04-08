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Юрий Вирт не будет присутствовать на матч Вереса против Руха
На это есть две причины
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт не будет присутствовать на поединке "Вереса" против "Руха", который состоится во Львове. Как отмечает прессслужба ровенчан, наставник заболел.
У “Вирта” и так не было возможности находиться у поля вместе с командой. Наставник получил желтую в предыдущем матче и сегодня не смог бы появиться на скамейке для запасных из-за дисквалификации, сообщают в клубе.
Также тренер "Вереса" не будет присутствовать на трибунах из-за болезни. Клуб не сообщил, что случилось с Виртом, однако отметил, что игру наставник будет смотреть из Ровно.
Исполняющим обязанности главного тренера на этот матч будет ассистент Вирта Зотов Александр Сергеевич.
"Рух" и "Верес" встретятся сегодня в 15:00.
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