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Юрий Вирт не будет присутствовать на матч Вереса против Руха

Премьер-лига
(1 голосов)

На это есть две причины

Юрий Вирт не будет присутствовать на матч Вереса против Руха

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт не будет присутствовать на поединке "Вереса" против "Руха", который состоится во Львове. Как отмечает прессслужба ровенчан, наставник заболел.

У “Вирта” и так не было возможности находиться у поля вместе с командой. Наставник получил желтую в предыдущем матче и сегодня не смог бы появиться на скамейке для запасных из-за дисквалификации, сообщают в клубе.

Также тренер "Вереса" не будет присутствовать на трибунах из-за болезни. Клуб не сообщил, что случилось с Виртом, однако отметил, что игру наставник будет смотреть из Ровно.

Исполняющим обязанности главного тренера на этот матч будет ассистент Вирта Зотов Александр Сергеевич.

"Рух" и "Верес" встретятся сегодня в 15:00.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Рух (Львов)
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