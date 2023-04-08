УПЛ. Шахтер - Металлист 1:0. Вопреки проблемам с реализацией

На этом матче была делегация "Днепра-1". Представители днепровского клуба наблюдали за матчем вживую, а перед игрой общались с обоими ее участниками. Потому что этот матч был важен не только для "Шахтера" и "Металлиста", но и для "Днепра-1". Если бы харьковчане отобрали у "горняков" очки, это было бы огромной услугой Евгению Красникову от "дружественного" дня него клуба.

Но задача перед "Металлистом" стояла непростая. Даже с учетом того факта, что гостевой матч харьковчане проводили на своем поле. "Шахтер" отдал "должок" за логистическую услугу, предоставленную "Металлистом" в первом круге. Но не собирался отдавать очки или оказывать какие-либо услуги на поле.

"Шахтер" начал достаточно мощно. На первых минутах – попадание в штангу от Сикана и удар головой от Степаненко (чуть выше ворот). Мог быть быстрый гол, но "Металлист" выдержал это испытание. И даже пытался сам что-то создавать. К середине тайма от харьковчан было два удара со средней дистанции. Не очень опасные, но сам факт… Конечно, "Шахтер" играл лучше и острее, но не забивал. Это оставляло сопернику шансы.

Нельзя сказать, что дончанам не хватало последнего удара. Удары были. Но были и моменты, в которых реально не находилось игрока, подложившего ногу/голову под прострел/подачу. От Гочолеишвили было достаточно этих подач/прострелов, с противоположного фланга обострял Судаков.

В конце тайма у "Шахтера" стало меньше атак, а "Металлист" стал больше играть с мячом. Было бы интересно, если бы Порох ударом головой после подачи со стандарта попал в рамку ворот, но нет. Перспективно выходил на Трубина и Прядун, но с ударом форвард катастрофически затянул. "Шахтер" долго целил, а затем выстрелил мощным ударом Гочолейшвили в перекладину (после чего мяч чуть не залетел в сетку рикошетом от кого-то из игроков "Металлиста", но Ермолов вытащил). Наконец, удар Крыськива с близкого расстояния, отбитый вратарем. Неудивительно, что Йовичевич стал нервничать. Нереализация, еще и травма Джурасека (Очеретько вышел вместо него). Во втором тайме нужно было прибавлять.

Хотя существенных изменений после отдыха не произошло. "Шахтер" также владел инициативой, но "Металлист" также огрызался. Дальний удар Демченко не был бездарным (хотя и выше ворот), а забегание Прядуна не позволяло расслабиться Ракицкому с Матвиенко. Что "Шахтер"? После стандарта был очередной убийственный момент, с которым справился Ермолов (однако гол все равно бы не засчитали из-за офсайда).

Если бы дальним ударом забил Очеретько, то этому взятию ворот ничто бы не помешало. Против был только Ермолов. Но гол явно назревал и не мог не случиться. В ходе позиционной атаки Артем Бондаренко воспользовался подачей Судакова в штрафную и удачно пробил низом – 1:0.

От сердца номинальным хозяевам отлегло, но в плане реализации не прорвало. И дальше были упущенные моменты. К примеру, попадание в каркас ворот от Траоре. Однако сейчас это уже воспринималось по-другому, потому что у "Шахтера" было преимущество в счете. Если в первом круге в ворота "Металлиста" залетало едва ли не все (6:1), то сейчас – почти ничего (как после прострела Траоре не забил Судаков?!). Почти, потому что гол Бондаренко таки спас "Шахтер" от потери очков. Хотя мог не спасти, если бы на последних секундах "Металлист" воспользовался "привозом" защитников соперника и поразил полупустые ворота. Но фаворита пронесло.

"Днепр-1" свой матч проведет завтра, но "Шахтер" уж точно не потеряет первое место после этого тура. И точно будет в плюсе относительно "Зари", которая потеряла очки. Трудный матч, но существенная награда за старания.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 20-й тур. 08.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Александр Шандор

"Шахтер" - "Металлист" 1:0

Гол: Артём Бондаренко 64

"Шахтер": Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Гиорги Гочолейшвили, Даниил Сикан (Лассина Траоре 61), Дмитрий Крыськив (Дмитрий Топалов 61), Невен Джурасек (Олег Очеретько 40), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Андрей Тотовицкий 90+2), Ярослав Ракицки

"Металлист": Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Сергей Панасенко 70), Андрей Ралюченко, Максим Прядун, Егор Картушов (Владислав Наумец 63), Егор Демченко, Богдан Бойчук, Богдан Порох, Роберто Коррал, Юрий Романюк

Предупреждения: Тарас Степаненко 28, Валерий Бондарь 55, Лассина Траоре 90+4 - Андрей Ралюченко 32