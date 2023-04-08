Кривбасс - Заря 1:0. Подарок для столицы

Матч "Кривбасс" - "Заря" - отличная лакмусовая бумажка, причем как для первой стороны, так и для второй. Криворожане амбициозно ворвались в элиту, пригласив на тренерский мостик Юрия Вернидуба и подписав нескольких опытных футболистов УПЛ. Старт получился ужасным, однако концу осени команду прорвало, благодаря чему они ныне идут на шестом месте и даже имеют шансы зацепиться за еврокубковую зону. Призрачные, но шансы. "Заря" выглядит еще более интересно. К 20-му туру они подходили на третьей строчке, не сильно отстав от лидера (минус три от "Шахтера", при игре в запасе у дончан). Казалось бы, коллектив ван Леувена и дальше держит статус третьей силы первенства, однако все не так просто. "Заря" и весной местами показывала классный футбол, но успешный период всегда чередовался с провальным, а потому заранее записывать луганчан в фавориты на что-либо мы бы не стали.

Обе команды имели схожие кадровые перед сегодняшним матчем, а именно - позиция центрального форварда. У криворожан весной почти не играет лучший бомбардир команды Дебелко, а единственный оставшийся центральный нападающий Устименко в прошлом туре заработал две желтые, из-за чего оказался вне игры сегодня. Пришлось играть с "ложной девяткой" в лице Татаркова, которому частенько помогал Микитишин. "Заре" же зимой удалось арендовать классного форварда Герреро, однако после трех ярких игр он пропал. Его не было в заявке ни против "Руха", ни сегодня, а потому вновь на позиции форварда у луганчан оказался Мишнев. Еще одна "ложная девятка". Многовато их сегодня было, не находите?

Неожиданно для многих, "Кривбасс" с первых минут матча завладел инициативой, загнав соперника на его половину поля. Неожиданно это как минимум потому, что Патрик ван Леувен и сам любит играть с мячом, однако на старте матча его подопечные были отрезаны от сферы, правда ничего интересного из такого начала матча хозяева выжать не смогли. Когда их стартовый запал погас, игру начал вести фаворит, у которого так же были с этим проблемы. Криворожане неплохо сдерживали соперника на своей половине, при этом отказавшись от своего фирменного оружия - быстрых контратак. Как вы понимаете, первые 45 минут не подарили зрителям яркого зрелища, однако один момент получился весьма интересным. Русин скинул мяч Мишневу в чужой штрафной, Дмитрий классно развернулся и пробил и ближний - шикарный сейв Клищука нивелировал опасность. Однако эпизод был по-настоящему опасным.

Благо для зрителей второй тайм получился куда более зрелищным. Особенно его начало. Вторая половина стартовала с классного момента "Кривбасса" после стандарта - подача со штрафного ни к чему не привела, однако мяч отлетел к Банаде, тот прострелил, а Татарков сумел подставить ногу. Сапутину по итогу удалось парировать непростой удар. Спустя несколько минут хозяевам таки удалось открыть счет, и снова опасность пришла после стандарта. Понедельник подал в чужую штрафную, Татарков скинул на Капича, который оказался в настолько гордом одиночестве, что получил время не только пробить, но и перед этим подработать мяч под ударную левую. По итогу, "кожаный" после его выстрела отправился в девятку. К данному взятию ворот пытался докопаться ВАР, однако даже после пятиминутного просмотра видеоповтора, Балакин все равно указал на центр. Сделано это было уже под вой сирены, которая отправила команды в раздевалку. Вынужденный перерыв из-за воздушной тревоги.

Команды вернулись спустя 20 минут. В принципе, последующий сценарий был до жути предсказуем - "Заря" с каждым мгновением наращивала темп, надеясь вернуться в игру путем хотя бы одного забитого, в то время как хозяева действовали спокойнее. Их первичной задачей было оборонять счет, при этом временами выбегая в контры через свободные зоны. Обе команды показали себя неплохо, однако забить не смог никто, чему, конечно же, больше были рады игроки "Кривбасса", сумевшие нанести первое поражение луганчанам в рамках второго круга. Коллектив Вернидуба не только укрепился на шестом месте, но и сумел преподнести подарок киевскому "Динамо". Коллектив Луческу ранее обыграл "Минай" и до одного бала сократил отставание от "Зари" ван Леувена. А вы говорите о борьбе за золото.

VBET-лига. 20-й тур

8 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Кривбасс - Заря 1:0

Гол: Рифет Капич 50

Кривбасс: Андрей Клищук, Вячеслав Рябов, Клим Приходько, Рифет Капич (Тимур Стецков 87), Никита Татарков (Максим Лунев 71), Даниил Бескоровайный, Артур Микитишин (Андрей Понедельник 46), Владимир Якимец, Евгений Банада, Иван Дибанго, Максим Задерака (Евгений Опанасенко 90+4)

Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх (Роман Вантух 71), Дмитрий Мишнев (Владислав Погорилый 64), Сергей Булеца (Алексей Хахлев 86), Кирилл Дришлюк (Евгений Шахов 64), Назарий Русин (Павел Полегенько 86), Максим Имереков, Арсений Батагов, Игорь Снурницын

Предупреждения: Никита Татарков 38, Клим Приходько 43, Максим Задерака 63, Евгений Банада 85 - Денис Антюх 42