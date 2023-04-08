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Динамо - ФК Минай 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Уверенная победа киевлян

Динамо - ФК Минай 2:0. Обзор матча и видео голов

UA-Футбол/ Автор: Аліна Єрофєєва

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В рамках 20-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле уверенно обыграло "Минай". Подопечные Мирчи Луческу отличились по голу в каждом из таймов. После этого тура динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от третьей "Зари" на 1 пункт. В свою очередь, команда Владимира Шарана расположилась на 13-й позиции.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
Динамо - ФК Минай 2:0
Голы: Антон Царенко 35, Владислав Ванат 62

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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