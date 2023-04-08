Рух - Верес 0:0. На дне все стабильно

Перед стартом второй части нынешнего сезона мы назвали "Верес" одной из самых стабильных величин нынешнего украинского чемпионата. Признаем, ошиблись, ибо единственное стабильное, что осталось у "красно-черных" - это неумение играть в родных стенах, где коллектив Вирта сумел набрать жалкие два бала в девяти играх. В остальном, ровенчане находятся в диком кризисе. Команда идет без побед с пятого ноября, кресло под Юрием Виртом, который из-за болезни не поехал во Львов, стало максимально хрупким, а если верить СМИ, то перед матчем еще и подрались два игрока команды - Дахновский и Пасич. Хотя последнее, вероятно, слух, ибо оба сегодня вышли с первых минут, еще и на одном левом фланге (Виталий в атаке, а Геннадий в защите).

"Рух" ушел недалеко, а если судить сугубо по таблице, то и превзошел со знаком минус своего соперника. Пока ровенчане идут на 14-м месте, львовский клуб вообще опустился на 15-е, из-за чего перед международной паузой был уволен опытный Кучук. Вместо Леонида Станиславовича был приглашен тренер, добившийся немалых успехов с юниорской командой - Виталий Пономарев. У него первый блин получился комом, ибо свой дебют во главе взрослой команды он проиграл. 0:3 против "Зари".

Вы ведь не удивитесь, если мы раскритикуем первый тайм? Он был скучен, до ужаса скучен. Впрочем, удивляться этому не стоит, ибо на поле встретились предпоследняя и предпредпоследняя команды лиги. Обе уверенно играют без мяча, обе - плохо работают с ним, а потому и моментов до перерыва почти и не было. Да, было несколько потенциально хороших подходов от "Руха", каждый из которых разбивался об айсберг банальности. "Верес" вперед бежал реже, но к концу тайма сумел взвинтить темп и даже создать 1-2 неплохих эпизода. Даже был один верняк, который запорол Шарай - с ударом Станислава справился опытный Панькив.

Во втором тайме команды продолжали обмениться не столько моментами, сколько потенциальными подходами к чужим владениям, однако все это не вело к конструктиву. Конечно можно вспомнить пару стандартов от гостей, удар от Рунича после ошибки обороны ровенчан, ведь все это стало украшением сегодняшнего матча, что, увы, характеризует всю игру целиком. Однако на последние 15 минут "Рух" получил внушительное преимущество, ведь хавбек соперника Лебеденко заработал в центре поля вторую желтую, досрочно отправившись на скамейку запасных. Хозяева прибавили и сразу началась угроза. Было два хороших удара от Климчука, был классный подход у Довгого, с последующей комбинацией и сейвом от Когута. Капитан "Вереса" в принципе стал героем в концовке встречи, ибо ему частенько пришлось выручать свою команду после ошибок обороны.

По итогу хозяева вырвать победу не смогли. Более того, поединок стороны доигрывали в равных составах, ведь уже в компенсированное время был удален легионер "Руха" Эдсон. Удален после грубого фола, а потому и вопросов быть не должно. Команды так и закрыли игру без голов, набрав по одному балу.

VBET-лига. 20-й тур

8 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

Рух - Верес 0:0

Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий, Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор, Марьян Мысык (Эдсон Фернандо 58), Ярослав Карабин (Василий Рунич 46), Роман Дидык, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Виталий Роман, Денис Слюсар (Остап Притула 68)

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Андрей Близниченко, Виталий Дахновский, Александр Лебеденко, Геннадий Пасич, Станислав Шарай, Дмитрий Клёц, Николай Гайдучик (Михаил Шестаков 84), Василий Курко

Предупреждения: Ярослав Карабин 3, Богдан Слюбик 60, Василий Рунич 70 - Александр Лебеденко 64, Александр Лебеденко 72

Удаление: Александр Лебеденко 72 - Эдсон Фернандо 90+2