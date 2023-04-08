Йовичевич: Нельзя столько терпеть и трястись до конца матча, имея столько моментов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал минимальную победу над "Металлистом" в рамках 20-го тура УПЛ.

- Как считаете, сегодняшний результат – по игре?

– Считаю, что да. Хотя игра складывалась тяжело. На этом поле тяжело футболистам, желающим играть первым номером, быстро обрабатывать мяч, играть в одно касание, переводить мяч. Это поле мешает, оно неровное, не в оптимальных условиях, по сравнению с некоторыми другими стадионами. Нам не хватало немного динамики во время паса и контроля. Хотя по моментам, считаю, мы полностью заслужили три очка. Забили на один гол больше, чем оппонент.

Но, имея столько моментов, должны были закрывать игру. Нельзя столько терпеть и трястись до конца матча, имея столько моментов. Должны поправить реализацию, чтобы улучшить психологическое состояние, чтобы возросла концентрация. В других матчах нам удавалось быстро открыть счет, потом второй мяч, потом уже игра по счету, в которой футболисты выглядят интереснее. Но такие сложные игры, как сегодня, тоже нужно пройти, если хочешь быть чемпионом. Кто забьет больше – тот и выиграет. А не тот, кто забьет более красивый гол. Иначе мы должны привезти три очка из Одессы, где Криськив забил в "девятку". Такие матчи, как сегодня, необходимо пройти, если хочешь быть чемпионом. Мы – не исключение. "Реал" тоже становился чемпионом, играя не всегда хорошо, не всегда эстетично. А играя сугубо на результат.

Это первый для нас год, когда мы сражаемся за чемпионство, имея достаточно молодых футболистов. Но это очень большой опыт для нас. Идем от матча к матчу. Сегодня есть три очка, этого никто не отменит.

- Каково ваше мнение об игре соперника? Удивил ли вас "Металлист"?

- Металлист" провел достойный матч, мешал нам и прессингом, и в построении атак. Если и дальше он будет так играть, то будет забирать очки у других команд. Заметна рука тренера, заметно то, чего он стремится достичь на поле. Вышел интересный матч. "Металлисту" успеха.

- Во втором тайме "Шахтер" начал активнее, впоследствии "Металлист" перехватил инициативу, а у дончан появились разрывы между линиями. С чем это связываете? Физическая усталость?

– Физической усталости нет. Когда ты дерешься за первое место, и когда одиннадцать-двенадцать туров до финиша – не может быть физической усталости. Может быть нехватка опыта, возможно, кто-то не вошел в игру, ошибки. Также оказывает свое влияние психологическое состояние, эмоциональное равновесие. Мы должны были закрывать матч раньше теми моментами, которые были. Но нужно пережить такие матчи, когда кажется, что ты словно проиграл 0:3. В Одессе у нас также был 31 удар, а впечатление – будто нам забили пять. Должны пройти через это, восстановиться и уже ждем матча против "Львова".