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Огненович: Нужно выиграть один матч и после этого команда будет на другом психологическом уровне

Премьер-лига
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Наставник харьковчан о матче против команды Йовичевича

Огненович: Нужно выиграть один матч и после этого команда будет на другом психологическом уровне

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста" Огненович Перица прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 20-го тура УПЛ.

– Мы готовились к этому матчу, знали, что будет такая игра. Знали, что "Шахтер" – это очень хорошая команда. Понимали, что если у соперника будет контроль мяча, нам будет очень сложно. Думаю, что мы в большинстве эпизодов смогли создать те ситуации, которые планировали. Просто нам нужно забить гол. Всегда это повторяю. Даже с "Шахтером", который очень хорошая команда, мы создали несколько моментов. Но нужно забить. Это самое главное.

- Неделю назад после матча с "Колосом" вы сказали, что "Шахтер" не нужно бояться, что "Металлист" будет играть так, как может. Сегодня действительно так и случилось. План был сыграть в свою игру с "Шахтером"?

- Конечно, у "Шахтера" очень хорошая команда, но у "Металлиста" есть игроки, которые могут сыграть против любого соперника в Украине. Мы это знаем. Нам нужно забить гол – это самое главное. Если будет одна игра, в которой нам удастся все то, что мы хотим, думаю, потом в каждой игре будет легче.

– Оцените игру сегодняшнего новичка Роберто Коррала.

– Ему было тяжело, как и всем. Это первая его игра. Но нормально отработал в оборонительной фазе, в фазе атаки чуть-чуть не хватало того, что мы хотели, но могу сказать, что в целом он сыграл нормальную игру.

– Насколько психологически сложно команде из-за того, что она не может выиграть уже в течение длительного времени?

– Конечно, это неприятный психологический момент. Мы знаем, что нам нужно выиграть один матч, и после этого команда будет на другом психологическом уровне. Надо идти от игры к игре. Следующий матч – очень важный для нас. Надо заработать в нем три очка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Перица Огненович Металлист (Харьков)
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