Луческу: Сейчас по разным причинам мы не рассчитываем сразу на 14 игроков

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Минаем" в рамках 20-го тура УПЛ.

- Мистер, почему в заявку на игру не попали Караваев и Кабаев?

– Караваев получил травму во время тренировки. Он пропустит три недели. Кабаев тоже травмирован. Мы пока не знаем, сколько времени продлится его восстановление.

- Поздравляем с победой и содержательной игрой, которая с каждым матчем становится лучше. Довольны ли вы игрой двух центрбеков? Кто отвечает за персональную и тактическую подготовку центральных защитников?

– В целом доволен их игрой кроме одного эпизода, в котором ошибся Макс Дячук, которому я запрещал давать короткие передачи у собственной штрафной, после чего мы могли пропустить гол. Но в целом он провел отличный матч. Так же, как и Денис Попов.

Мы знали, что соперник будет играть через лонгболы, и что будет много борьбы в воздухе, и наши защитники выигрывали эту борьбу, несмотря на то, что они были ниже роста сегодняшних соперников.

- Получит ли свой шанс Диалло по возвращении из КАНа?

– Он пока не готов играть, к тому же он получил повреждение на тренировке во время дриблинга. Но даже если бы он был здоров, он бы не играл, ведь он был в сборных в течение целого месяца. Он не может вернуться и сразу играть, ведь в клубе и его сборных совершенно разное построение игры, разные тактические схемы. Все, что ему нужно сейчас – это время.

– Поздравляем со второй подряд победой! Перед началом сезона болельщики надеялись, что Луческу во второй раз приведет команду в чемпионство и над эмблемой появится третья звезда, символизируя 30 побед в национальных первенствах. Впрочем, борьба за чемпионство осложнилась… "Динамо" сразится за титул до конца?

- Не забывайте, что на сегодняшний день по разным причинам мы не рассчитываем сразу на 14 игроков, которые были в составе команды в прошлом году. Послушайте эти фамилии: Бущан, Бойко, Караваев, Забарный, Миколенко, Цыганков, Вербич, Витиньо, де Пена, Беседин, Кендзера и другие. Сегодня мы не рассчитывали на них по разным причинам – кто травмирован, кто ушел, некоторые легионеры не хотели возвращаться и играть в Украине, и их можно понять.

Более того, в матче с "Днепром-1" арбитр удалил Виталия Буяльского, нашего лучшего игрока, которого еще и дисквалифицировали на три матча. Хороший арбитр не должен обращать на это внимание. Я работал во многих командах, и знаю, что у игроков в подобных важных матчах эмоции зашкаливают. Умный арбитр не среагировал бы на этот эпизод, случившийся уже после матча. Он не должен так же эмоционально реагировать. А тем более давать дисквалификацию на целых три матча – это очень много.

В нашей первой весенней игре с "Ингульцем" соперник забил два мяча после двух грубых ошибок Екатерины Монзуль. После этого я не видел в других матчах чемпионата подобных трактовок от арбитров, как были в той игре при двух взятиях ворот. Во всех схожих эпизодах арбитры назначают штрафные удары.

Но шаг за шагом мы будем крепче. Мы начали обновлять команду, давать возможности проявить себя молодым игрокам. Я говорю молодежи, что все соперники выходят на поле драться не с вами персонально, а настраиваются на противостояние с такой величественной командой, как "Динамо", символом украинского футбола, с большими традициями и историей. Поэтому наши молодые игроки должны поддерживать этот уровень. "Динамо" не может не играть в еврокубках. Это невозможно. Они должны жертвовать всем и полностью отдаваться во время каждой тренировки и матча.

Я с вами согласен, недопустимо для "Динамо" быть на нынешнем уровне. У нас впереди еще 10 матчей. Вернутся Буяльский, Караваев, очень важные, опытные игроки. С одной молодежью трудно одерживать значимые победы. Даже для меня это непросто, хотя я привык побеждать. Но сейчас я думаю, в том числе, над тем, как строить команду, которая станет сильнее в следующем сезоне. Но для этого мы должны получать хорошие результаты уже сейчас.

– Антон Царенко забил свой дебютный гол. Что вы сказали ему после игры? Готов ли Владислав Ванат в будущем стать одним из основных игроков не только "Динамо", но и сборной?

– Что касается молодых игроков, нужно терпение. Невозможно каждый день требовать от них все более высокого уровня. Они играют очень эмоционально, поэтому допускают ошибки. Но в то же время я вижу от матча к матчу, как они прогрессируют. Это важно для нашей команды. У нас хорошие молодые игроки. Отмечу и Боли, и Малыша. Но им не хватает опыта. Опыт придет с сыгранными матчами, со временем. Я стараюсь ускорять процесс роста. В возрасте 22-23 лет они могут уже думать на поле как 32-33-летние. Я много общаюсь с ними во время тренировок.

Я уделял внимание прогрессу молодых игроков и в других командах, в которых я работал. И у "Динамо" Бухарест, и в "Брешии", где тогда росли молодые Пирло, Баронио. Только в турецких клубах не было такого, поскольку там делают ставку на опытных игроков, которые должны делать результат. Но в сборной Турции я давал шанс молодым игрокам со второго дивизиона. Доверял молодежи и в "Шахтере", в том числе молодым бразильцам. То же делаю и в "Динамо".