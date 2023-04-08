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Шахтер - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа "горняков"

Шахтер - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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В рамках 20 тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" минимально обыграл харьковский "Металлист". Победу команде Игоря Йовичевича принес гол Артема Бондаренко во втором тайме. После этого тура "горняки" продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь подопечные Перицы Огненовича идут в зоне вылета.

УПЛ. 20-й тур. 08.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Александр Шандор
"Шахтер" - "Металлист" 1:0
Гол: Артём Бондаренко 64

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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