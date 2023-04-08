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Кривбасс - Заря 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Отрыв луганчан от "Динамо" - один пункт

Кривбасс - Заря 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Кривбасс" минимально обыграл "Зарю". Победу подопечным Юрия Вернидуба принес гол Капича в начале второго тайма. После этого поединка криворожский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, команда Патрика ван Леувена продолжает идти на 3-й позиции.

VBET-лига. 20-й тур
8 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"
Кривбасс - Заря 1:0
Гол: Рифет Капич 50

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог)
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