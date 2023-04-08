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Рух - Верес 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Нули на "Арене Львов"

Рух - Верес 0:0. Видео обзор матча

Фото: НК Верес

Новина українською

В рамках 20-го тура чемпионата Украины львовский "Рух" расписал нулевую ничью с ровенским "Вересом". После этого тура подопечные Виталия Пономарева занимают 14-е место в турнирной таблице, а команда Юрия Вирта – 12-е.

VBET-лига. 20-й тур
8 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"
Рух - Верес 0:0

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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