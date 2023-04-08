Вернидуб: "Мужики" - это была Заря. Наших ребят можно назвать "казаками"

Главный тренер ФК "Кривбасс" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над луганской "Зарей" в матче 20-го тура УПЛ.

- Юрий Николаевич, поздравляем с важной победой! Как вам сегодняшний матч?

- Спасибо! Поединок очень хороший. Вы знаете, с кем мы играли. Луганская "Заря" борется за самые высокие места, демонстрирует неплохой скоростной футбол. Хочу поблагодарить своих ребят, что они с каждой игрой прибавляют и делают невероятное. Победа над "Вересом", сегодняшний домашний выигрыш с "Зарей" – это те победы, которые нам очень необходимы.

Это позволяет нам идти дальше. Мы набираем очки, отрываемся от так называемой "зоны вылета" – и это самое главное. Всех болельщиков "Кривбасса" еще раз поздравляю с победой и желаю самого лучшего. Но наша самая главная победа – победа в войне с врагом! – впереди. Будем ее ждать!

- Была ли эта игра принципиальной, учитывая, что раньше вы возглавляли именно "Зарю"?

- Знаете, когда отдаешь одному клубу восемь с половиной, а то и целых девять лет – действительно это остается с тобой на всю жизнь. Тем более мы с этой командой в 2017 впервые завоевали бронзовые медали в чемпионате Украины. Всегда интересуюсь, смотрю, как играют луганчане. Знаю, что на носу – столетие ФК "Заря". Поэтому желаю им невероятных побед, но не в игре с "Кривбассом". С другими – пожалуйста, но только не с нами.

Помня, что "Заря" неоднократно брала "бронзу", хочу также пожелать ей покуситься на что-нибудь выше – первое или второе место. Они на это способны. В душе всегда остается любовь к этому клубу, а когда играешь против столь сильного соперника – всегда хочешь победить.

- Когда вы готовились к игре с "Зарей", пользовались ли инсайдами и секретами, зная эту команду изнутри?

- Я ушел из "Зари" в 2019 году. Уж очень много прошло времени. После меня работали и Виктор Скрипник и Патрик ван Леувен. Команда поменялась. Практически не осталось футболистов, игравших раньше. Как всегда, готовясь к любому сопернику, мы смотрим как минимум три, а то и пять последних матчей. Крайнюю встречу с "Движением" луганская "Заря" выиграла 3:0 – и мы не умылись во время подготовки, увидев уже потом, что против нас один в один вышел тот состав, который противостоял "руховцам".

Было время разобрать соперника, посмотреть, как ему противостоял "Рух", проанализировать, сделать свои выводы и сыграть так, как мы того хотим. Мы действовали неплохо, все самые опасные моменты "Зари" нивелировали. Знали, что луганчане играют по схеме 4-3-3, очень хорошо себя чувствуют "восьмерки": вторжение в зоны, полуфланги… Мы все хорошо закрыли. Наши опорные полузащитники Приходько и Банада выполнили свою задачу.

Единственное – сейчас у нас большая проблема с нападающими: Рома Дебелко после травмы еще никак не может подойти к основной группе, а Устименко, как вы знаете, пропускал эту встречу из-за удаления в матче с "Вересом". Поэтому пришлось ставить Татаркову. Но ничего – справились. Главное, что забили, сдержали и выиграли.

– Хочу поздравить с тем, что вы запустили в бой хороших новичков. Как бы вы их оценили?

- Мне нравится! Я с самого начала говорил, что тот же Даниил Бескоровайный – тьфу-тьфу, чтобы не сглазить! – находится на своем месте. Когда-то я уже замечал, что придет время – и Клим Приходько будет играть. "Вересу" он забил, против "Зари" также отработал на все сто. Вышедший на замену Макс Лунев? Еще нужно немного времени, чтобы он набрал хорошие физические кондиции.

Думаю, в будущем он тоже будет игроком основного состава. Все ребята молодцы. Нет никого, чтобы о нем я мог сказать что-нибудь плохое. Все отыграли на максимум – очень им благодарен! Да, после игры с "Вересом" я заявил, что они теперь могут называться "мужиками". Но "мужики" – это была "Заря", и думаю, что у луганчан это имя останется. Потому можем называть наших ребят "казаками"!

К тому же больше половины жизни я провел в Запорожье, фамилия "Вернидуб" казацкая, поэтому пусть мои подопечные будут называться "казаками"! Ведь казаки – свободные люди, которые любят свободу, не хотят ходить под чьим-то игом. И это сравнение очень классное!

- Скажите, почему не играет вратарь Сарнавский?

– Он переболел, при этом остается капитаном. После игры в Ровно, которую провел Андрей Клищук, у меня рука не поднимается производить замену. Между нашими вратарями довольно хорошая конкуренция, а третий молодой кипер Богдан Хома вчера очень сильно отстоял за U-19. Конкуренция – это классно.

– Капич забил чистый мяч. По вашему мнению, почему судья пошел просматривать VAR, ведь все видели, что гол был чистым?

– Надо еще раз пересмотреть этот эпизод. Честно говоря, я повтора не видел. Говорили, что Бескоровайный мог мешать киперу, но он этого не делал. Судейская бригада четко разобралась, засчитала забитый мяч, поэтому не хочу влезать.

- Как на игру повлиял вынужденный перерыв, связанный с воздушной тревогой?

– Никак, мы уже не впервые в подобной ситуации. Это уже четвертая или пятая игра, которую прерывает сирена, мы к этому привыкли. Ничего не поделаешь: в Украине идет война, поэтому мы должны это понимать и относиться ко всему нормально. "Кривбасс" был в равной ситуации с "Зарей": и мы, и луганчане отдыхали. Главное, что доиграли этот матч и обошлось без травм.