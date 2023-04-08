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Ван Леувен: Украинские арбитры всегда говорят о RESPECT. Но сами не дают этого
Комментарий коуча луганчан после поражения от команды Вернидуба
Фото: Аліна Єрофеєва
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал
– Можно дать краткое резюме: сегодня мы сделали недостаточно и проиграли.
- Хочу поблагодарить за прекрасную игру и сказать, что вы достойны "Кривбасса" и хочется, чтобы мы были где-то рядом в турнирной таблице! Как вы можете оценить криворожскую команду?
- Они в этой игре были лучше нас, сумели забить. В свою очередь, мы недостаточно демонстрировали наши сильные качества.
– За что вам показали желтую карточку?
– О, это хороший вопрос! Украинские арбитры всегда говорят о RESPECT, это их любимое слово. Но судьи нам, тренерам и командам, не дают этот RESPECT. Есть определенные правила, которыми они должны пользоваться в игре: время на введение мяча, демонстрация предупреждений за время задержки… А они этого не делают.
Когда ты с позиции тренера начинаешь что-то объяснять – не получаешь RESPECT от судейской бригады. Сегодня они не до конца судили по правилам, соперник слишком много тянул время, но судьи не реагировали. Болбои не возвращали мяч сразу, смотрели куда-то в сторону – реакции не последовало. На этот раз я должен об этом сказать, чтобы судейская бригада понимала: надо всегда судить по правилам, а не только тогда, когда они того хотят.
За "горчичник" я не обижаюсь. Я прекрасно понимаю, когда имею право открывать рот и что-то требовать. Была задержка времени – и я это подчеркнул. Соперник должен был быстрее начинать игру.
– Второй тайм был непростым. Мы видели, что луганская команда атаковала, криворожцы при этом защищались. Оцените действия ваших подопечных в нападении, пожалуйста.
– Все просто: мы не забили! (улыбается). "Кривбасс" хорошо сделал свое дело.
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