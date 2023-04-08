Тренер Руха: Можно говорить о молодости команды, но на это уже нет времени

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с ровенским "Вересом" в матче 20-го тура УПЛ.

- К сожалению, не добились результата, на который надеялись. Если говорить об игре – она, откровенно говоря, нам не удалась. Мы пока не можем играть в футбол, в который хотели бы играть. Можно говорить о молодости команды, но для таких разговоров уже нет времени. Нужно играть и добывать очки уже сегодня.

В нашей ситуации домашние матчи нужно выигрывать. Сегодня мы потеряли очки. К сожалению – ничья. Не самая лучшая наша игра. Будем работать дальше.