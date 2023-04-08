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Тренер Вереса: Главное для нас в игре с Рухом было - увезти из Львова очки
Ассистент Вирта о мачте с "Рухом"
ФК "Верес" / Автор невідомий
Ассистент Юрия Вирта (прим. – пропускал эту игру из-за дисквалификации) в ровенском "Вересе" Николай Лапко прокомментировал
"Для нас эта игра была очень важной. Мы все видим плотность в турнирной таблице. И сейчас борьба идет за каждый зачетный балл. Поэтому самое главное для нас в этой игре было - увезти из Львова очки.
Это первое, о чем говорили на предматчевой установке с командой – нам нужны очки. Необходимо исправлять ситуацию.
Хочу поблагодарить футболистов за борьбу, самоотдачу и бойцовские качества. Сегодня мы все это проявили и добились результата.
До изъятия мы контролировали ход игры. У соперника серьезных моментов не было. А мы перед перерывом могли забить. Снова проблемы с реализацией. Есть моменты - не можем довести их до логического завершения", - рассказал Лапко.
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