  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Вереса: Главное для нас в игре с Рухом было - увезти из Львова очки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Вереса: Главное для нас в игре с Рухом было - увезти из Львова очки

Премьер-лига
(1 голосов)

Ассистент Вирта о мачте с "Рухом"

Тренер Вереса: Главное для нас в игре с Рухом было - увезти из Львова очки

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

Ассистент Юрия Вирта (прим. – пропускал эту игру из-за дисквалификации) в ровенском "Вересе" Николай Лапко прокомментировал ничью с львовским "Рухом" в матче 20-го тура УПЛ.

"Для нас эта игра была очень важной. Мы все видим плотность в турнирной таблице. И сейчас борьба идет за каждый зачетный балл. Поэтому самое главное для нас в этой игре было - увезти из Львова очки.

Это первое, о чем говорили на предматчевой установке с командой – нам нужны очки. Необходимо исправлять ситуацию.

Хочу поблагодарить футболистов за борьбу, самоотдачу и бойцовские качества. Сегодня мы все это проявили и добились результата.

До изъятия мы контролировали ход игры. У соперника серьезных моментов не было. А мы перед перерывом могли забить. Снова проблемы с реализацией. Есть моменты - не можем довести их до логического завершения", - рассказал Лапко.

По теме
yellow-arrow
Защитник Динамо: Когда президент присутствует на играх, это стимулирует играть лучше
yellow-arrow
Александрия - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 апреля 2023
yellow-arrow
Тренер Руха: Можно говорить о молодости команды, но на это уже нет времени
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Николай Лапко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК "Верес"

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде