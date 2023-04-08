Защитник Динамо: Когда президент присутствует на играх, это стимулирует играть лучше

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал домашнюю победу над "Минаем" в рамках 20-го тура УПЛ.

- Тренер просил меня, чтобы я делал кроссы с фланга, подавал чаще низом, чем верхом, потому что в составе соперника высокие защитники, так что сильные прострелы низом были эффективнее.

- Оба мяча забили молодые футболисты – Царенко и Ванат, вы поздравили их в раздевалке?

- Да, конечно. Царенко – молодой парень, его путь в "Динамо" только начинается. Рад за него, повторюсь, думаю, это только начало.

- Вы зажали "Минай" на его половине поля с первых минут, удалось ли сопернику создать вам конкуренцию?

- В первом тайме мы играли хорошо, прессинговали и зажимали соперника на его половине поля, а во втором, пожалуй, уже больше играли по счету, потому что для нас сейчас очень важные победы и нужно было сэкономить силы, ведь впереди нас ждет выезд в Львов, который обещает быть непростым. А потом – игра с "Шахтером". Так что, повторюсь, очки нам очень нужны. Мы загнали себя в ситуацию, из которой нужно как можно быстрее выходить и подниматься в турнирной таблице.

- На матче присутствовал президент "Динамо" Игорь Суркис, заходил ли он к вам в раздевалку?

– Да, заходил, поздравил нас. Конечно, когда он присутствует на играх, это стимулирует играть лучше. Тренер также приветствовал команду, сказал, что будем работать дальше, что нам нужны победы. Но от этого выигрыша не будет толку, если мы не победим в следующих поединках.

– Насколько победа на родном стадионе придает уверенности в эмоциональном и психологическом плане?

- Голы и победы всегда придают уверенность. Благодарю болельщиков, которые пришли и поддерживали нас за пределами стадиона, за забором даже в такой сложной ситуации.

- Следите ли за выступлениями вашего конкурента в борьбе за третье место – луганской "Зари" и ее результатами?

- Конечно, хотим их опередить и подняться выше в турнирной таблице, а дальше - будет видно.