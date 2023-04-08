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Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Самые яркие кадры конкурентной битвы

Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" накануне этого матча воспринимался чуть ли не как мальчик для избиения. Но на практике вышло все по-другому. У "Шахтера" было много моментов, но и харьковчане пытались взять свое. И чуть-чуть не отобрали у фаворита очки. Напряжения было достаточно, а потому и ярких кадров в матче хватало.

Всех их старался поймать наш фотокорреспондент Александр Приходько. Его подборку фотографий и предлагаем вам к просмотру.

Фотогалерея

Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 2Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 3Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 4Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 5Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 6Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 7Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 8Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 9Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 2Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 3Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 4Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 5Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 6Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 7Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 8Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 9Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 2Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 3Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 4Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 5Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 6Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 7Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 8Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 9Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 2Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 3Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 4Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 5Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 6Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 7Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 8Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 9Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 1Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 2Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 3Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 4Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0 - фото 5
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В статье: Шахтер (Донецк) фото Металлист (Харьков)
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