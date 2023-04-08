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Не прогулка, а закаливание. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Металлист 1:0
Самые яркие кадры конкурентной битвы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Металлист" накануне этого матча воспринимался чуть ли не как мальчик для избиения. Но на практике вышло все по-другому. У "Шахтера" было много моментов, но и харьковчане пытались взять свое. И чуть-чуть не отобрали у фаворита очки. Напряжения было достаточно, а потому и ярких кадров в матче хватало.
Всех их старался поймать наш фотокорреспондент Александр Приходько. Его подборку фотографий и предлагаем вам к просмотру.
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