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Александрия - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Команды в 2023-м году пока не проигрывали

Александрия - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 20-го тура УПЛ одесский "Черноморец" отправится в гости к "Александрии". Обе команды ныне на ходу, не проигрывают весной и сумели здорово показать себя на прошлой неделе. Одесситы сыграли вничью с "Шахтером", в то время как подопечные Ротаня дома разбили "Ворсклу" со счетом 3:0. И вряд ли стороны захотят на этом останавливаться.

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ФК "Александрия" 13:00 "Черноморец" (Одесса)

VBET-лига. 20-й тур
9 апреля, Александрия, КСК "Ника"

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Трансляція матчу Олександрія - Чорноморець
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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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