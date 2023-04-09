Александрия - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

В рамках 20-го тура УПЛ одесский "Черноморец" отправится в гости к "Александрии". Обе команды ныне на ходу, не проигрывают весной и сумели здорово показать себя на прошлой неделе. Одесситы сыграли вничью с "Шахтером", в то время как подопечные Ротаня дома разбили "Ворсклу" со счетом 3:0. И вряд ли стороны захотят на этом останавливаться.

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ФК "Александрия" 13:00 "Черноморец" (Одесса)

VBET-лига. 20-й тур

9 апреля, Александрия, КСК "Ника"