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Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай
Борьба за третье место разворачивается с новой силой
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Впервые в календарном году "Динамо" выиграло два матча подряд. После успешного выезда во "Львов" неделю назад на этот раз киевляне на своем поле одолели "Минай". В параллельной игре не смогла набрать очков "Заря" - прямой конкурент "бело-синих" в борьбе за третье место. Теперь расстояние команды Мирчи Луческу от третьей строчки сократилось до одного балла. Выйдет ли у "динамовцев" обойти луганчан? Пока это одна из главных интриг следующих туров УПЛ.
Что происходило на матче между "Динамо" и "Минаем", рассказывает наш фотокор Алина Ерофеева, посетившая игру в Мариинском парке столицы.
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