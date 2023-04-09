  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай

Премьер-лига
(2 голосов)

Борьба за третье место разворачивается с новой силой

Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые в календарном году "Динамо" выиграло два матча подряд. После успешного выезда во "Львов" неделю назад на этот раз киевляне на своем поле одолели "Минай". В параллельной игре не смогла набрать очков "Заря" - прямой конкурент "бело-синих" в борьбе за третье место. Теперь расстояние команды Мирчи Луческу от третьей строчки сократилось до одного балла. Выйдет ли у "динамовцев" обойти луганчан? Пока это одна из главных интриг следующих туров УПЛ.

Что происходило на матче между "Динамо" и "Минаем", рассказывает наш фотокор Алина Ерофеева, посетившая игру в Мариинском парке столицы.

Фотогалерея

Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 1Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 2Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 3Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 4Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 5Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 6Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 7Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 8Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 9Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 10Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 11Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 12Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 13Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 14Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 15Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 16Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 17Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 18Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 19Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 20Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 21Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 22Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 23Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 24Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 25Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 26Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 27Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 28Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 29Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 30Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 31Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 32Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 33Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 34Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 35Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 36Куди нас вивезе наша залізниця? Фоторепортаж с матча Динамо - Минай - фото 37
По теме
yellow-arrow
Юрченко травмировался на ровном месте. У полузащитника Ворсклы разрыв мениска
yellow-arrow
Александрия - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
yellow-arrow
Львов мечтает о сенсации в матче с Днепром-1. Текстовая трансляция игры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) фото ФК Минай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде