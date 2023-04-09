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Динамо хочет пригласить на летнее сборы полузащитника, выступающего в аренде за Зарю
За первую команду киевлян он еще не играл
Фото: ФК Заря
Киевское "Динамо" хочет вернуть в первую команду полузащитника Сергея Булеца, выступающего в составе "Зари" на правах аренды. Об этом сообщает SportArena.
"Бело-синие" хотят пригласить хавбека на следующее летнее сборы. Арендное соглашение завершается в конце текущего сезона.
Булеца уже второй год подряд выступает в составе "Зари". До этого он два сезона играл на правах аренды за "Днепр-1". В профессиональном футболе полузащитник провел 95 матчей, в которых отличился 18 голами и 15 ассистами. За первую команду киевлян хавбек не выступал.
В частности, в этом сезоне на счету 24-летнего игрока шесть мячей и четыре результативных передачи в 20 встречах.
Контракт Булецы с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,2 млн. евро.
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