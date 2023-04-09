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Динамо хочет пригласить на летнее сборы полузащитника, выступающего в аренде за Зарю

Премьер-лига
(5 голосов)

За первую команду киевлян он еще не играл

Динамо хочет пригласить на летнее сборы полузащитника, выступающего в аренде за Зарю

Фото: ФК Заря

Новина українською

Киевское "Динамо" хочет вернуть в первую команду полузащитника Сергея Булеца, выступающего в составе "Зари" на правах аренды. Об этом сообщает SportArena.

"Бело-синие" хотят пригласить хавбека на следующее летнее сборы. Арендное соглашение завершается в конце текущего сезона.

Булеца уже второй год подряд выступает в составе "Зари". До этого он два сезона играл на правах аренды за "Днепр-1". В профессиональном футболе полузащитник провел 95 матчей, в которых отличился 18 голами и 15 ассистами. За первую команду киевлян хавбек не выступал.

В частности, в этом сезоне на счету 24-летнего игрока шесть мячей и четыре результативных передачи в 20 встречах.

Контракт Булецы с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,2 млн. евро.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Сергей Булеца
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Источник:
SportArena

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Комментарии (2)
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andyua (Kyiv)
09.04.2023 в 12:23
нахуа?!?
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rimofip (Киев)
09.04.2023 в 12:51
Якщо не з'їм, так...
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0
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