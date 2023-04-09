Динамо хочет пригласить на летнее сборы полузащитника, выступающего в аренде за Зарю

Киевское "Динамо" хочет вернуть в первую команду полузащитника Сергея Булеца, выступающего в составе "Зари" на правах аренды. Об этом сообщает SportArena.

"Бело-синие" хотят пригласить хавбека на следующее летнее сборы. Арендное соглашение завершается в конце текущего сезона.

Булеца уже второй год подряд выступает в составе "Зари". До этого он два сезона играл на правах аренды за "Днепр-1". В профессиональном футболе полузащитник провел 95 матчей, в которых отличился 18 голами и 15 ассистами. За первую команду киевлян хавбек не выступал.

В частности, в этом сезоне на счету 24-летнего игрока шесть мячей и четыре результативных передачи в 20 встречах.

Контракт Булецы с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,2 млн. евро.