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У Луческу развилась болезнь. Может потребоваться операция, после которой нужно будет завершить карьеру
Причиной стали длинные переезды команды
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих проблемах со здоровьем:
“В период, когда мы играли в еврокубках, мы постоянно передвигались по автобусу – по 10 часов за раз. При этом я работал по 7-8 часов в сутки. В результате, у меня развился коксартроз.
Пока я могу, я буду продолжать работу. В противном случае мне придется лечь на операцию, выйти на пенсию. Было бы здорово, если бы мне удалось провести эту операцию, но остаться с командой. В любом случае, у меня пока нет мыслей покинуть футбол”, - сказал Луческу.
Из-за этой болезни румынский специалист передвигается с трудом. Коксартроз – это дегенеративное заболевание тазобедренного сустава.
Контракт Луческу с "Динамо" согласно информации от президента клуба Игоря Суркиса действует до лета 2024 года. Сейчас румыну 77 лет.
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