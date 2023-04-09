У Луческу развилась болезнь. Может потребоваться операция, после которой нужно будет завершить карьеру

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих проблемах со здоровьем:

“В период, когда мы играли в еврокубках, мы постоянно передвигались по автобусу – по 10 часов за раз. При этом я работал по 7-8 часов в сутки. В результате, у меня развился коксартроз.

Пока я могу, я буду продолжать работу. В противном случае мне придется лечь на операцию, выйти на пенсию. Было бы здорово, если бы мне удалось провести эту операцию, но остаться с командой. В любом случае, у меня пока нет мыслей покинуть футбол”, - сказал Луческу.