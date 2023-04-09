  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. У Луческу развилась болезнь. Может потребоваться операция, после которой нужно будет завершить карьеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Луческу развилась болезнь. Может потребоваться операция, после которой нужно будет завершить карьеру

Премьер-лига
(1 голосов)

Причиной стали длинные переезды команды

У Луческу развилась болезнь. Может потребоваться операция, после которой нужно будет завершить карьеру

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своих проблемах со здоровьем:

“В период, когда мы играли в еврокубках, мы постоянно передвигались по автобусу – по 10 часов за раз. При этом я работал по 7-8 часов в сутки. В результате, у меня развился коксартроз.

Пока я могу, я буду продолжать работу. В противном случае мне придется лечь на операцию, выйти на пенсию. Было бы здорово, если бы мне удалось провести эту операцию, но остаться с командой. В любом случае, у меня пока нет мыслей покинуть футбол”, - сказал Луческу.

Из-за этой болезни румынский специалист передвигается с трудом. Коксартроз – это дегенеративное заболевание тазобедренного сустава.

Контракт Луческу с "Динамо" согласно информации от президента клуба Игоря Суркиса действует до лета 2024 года. Сейчас румыну 77 лет.

По теме
yellow-arrow
Юрченко травмировался на ровном месте. У полузащитника Ворсклы разрыв мениска
yellow-arrow
Александрия - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
yellow-arrow
Львов мечтает о сенсации в матче с Днепром-1. Текстовая трансляция игры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Orange Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде