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Сказка о потерянном счастье. Александрия - Черноморец 1:1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Когда обе команды могли рассчитывать на большее

Сказка о потерянном счастье. Александрия - Черноморец 1:1

upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

К отчетному матчу обе команды подходили во вполне здравом расположении духа. "Александрия"в прошлом туре наконец-то добыла свою первую победу при Ротане, разгромив кризисную "Ворсклу". Тренер несколько снял груз критики после истории со сборными Украины и "горожане" спокойно и уверенно готовились к "Черноморцу".

"Моряки" в прошлом туре и вовсе сотворили сенсацию, остановив "Шахтер" (2:2), что по меркам УПЛ тянет не меньше как на подвиг. Команда Григорчука к поединку с Александрией подходила в отличном тонусе. Единственная неприятность – перебор желтых карточек у Путри.

В целом же, несмотря на то, что команды находятся довольно далеко друг от друга в таблице, матч ожидался как битва равных бойцов, фаворита перед игрой назвать было сложно.

Ротань выпустил на матч с ЧО почти идентичный с "Ворсклой" состав. Почти, потому что одна замена все-таки случилась – Михайленко сменил Рыбалку в центре поля. В остальном же коуч не стал искать от добра добра.

Григорчук вместо Путри на фланг выпустил Ермакова (дебют в УПЛ, между тем), капитанить был отряжен Брагару. Авагимяна не оказалось в заявке, так как Артуру нельзя было играть по условиям аренды. В целом, состав гостей оказался боевым и довольно прогнозируемым.

"Александрия" начала поединок довольно активно – горожане с первых минут решили оказать давление, подперли "моряков" на их половине, подали штук пять угловых, пару штрафных, но ничего особо острого за первые минут 15 так и не создали.

"Черноморец" отбился от стартовых наскоков, отряхнулся, и стал постепенно искать свои варианты – сначала отодвинув игру в центр поля, а затем все чаще наведываясь к владениям Шевченко.

Пара подходов, пару угловых от моряков, и в конце концов Алефиренко сотворил конфетку – обыгрался в стеночку с Демченко, посадил трех защитников и точно дал в дальний угол.

И был бы идеальный первый тайм для ребят Григорчука, если б не заведенный Демченко не заработал бы вторую желтую, скосив Бабогло. И ведь никаких претензий – фол на желтую, даже на оранжевую карточку. Виноватых в этой ситуации "морякам" искать не приходится.

Естественно, на второй тайм "Черноморец" вышел обороняться, а "Александрия" – нагнетать. Игра превратилась в шоссе с односторонним движением в сторону Одессу, однако на подступах моряки засели в обороне довольно плотно.

Хозяева поддавливали, пробовали разные варианты, но до поры до времени гости справлялись. В итоге, развязка случилась, как часто бывает в таких ситуациях, со стандарта. После навеса с углового Бабогло пробил головой. Пробил осень слабо, но от этого не плохо, так как мяч прилетел к Ковальцу, который и затолкал его в сетку.

Ничья в матче с ослабленным соперником не входила в планы Александрии, поэтому остаток матча хозяева все так же провели в атаках. Много навала, много сумбура, гости, которые стояли стеной, ливень, который в последние 10 минут обрушился на поля. Все это было, было. Не было только больше забитых голов.

1:1, и после матча оба тренера могут сетовать на упущенные возможности.

"Черноморец" до удаления смотрелся очень неплохо, и явно был не прочь забрать в матче три очка. "Александрия", которая целый тайм играла в большинстве, но так и не добыла победу.

Вот и думай, кому по итогам матча повезло больше.

VBET-лига. 20-й тур

9 апреля, Александрия, КСК "Ника"

ФК "Александрия" – "Черноморец" (Одесса) 1:1

Голы: Ковалец (69) - Алефиренко (36)

Предупреждения: Демченко (29, 45+1), Сигеев (47), Калитвинцев (70), Алефиренко (83), Непогодов (89)

Удаление: Демченко (45+1, вторая желтая)

"Александрия": Шевченко, Цуриков, Логинов, Бабогло, Мирошниченко, Ковалец (Шулянский, 80), Мустафаев (Сигеев, 46), Михайленко (Рыбалка, 64), Третьяков (Калитвинцев, 46), Кожушко, Кулаков (Кобзар, 64)

"Черноморец": Непогодов, Брагару, Гучек, Салюк, Ермаков, Васильев, Кузык (Юсов, 76), Демченко, Алефиренко, Бадибанга, Хадида (Политыло, 46)

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Комментарии (3)
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jnp49 (ОДЕССА)
09.04.2023 в 15:45
МОЛОДЦЫ РЕБЯТКИ - СПАСИБО ЗА БОРЬБУ!!!
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.04.2023 в 15:32
Було помітно як ЧО в другій половині 1-го тайму перехопив ініціативу і все йшло за їхнім сценарієм, але вилучення ...
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alex.belogubko (одесса)
09.04.2023 в 15:07
ГРИ надо было выставлять Войтиховского а ты Юсова --а вообще молодцы продержались в 10 --у ВОРСКЛЫ дома надо выигрывать --ставь Авагимяна -Войтиховского--удачи
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