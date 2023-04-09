Колос - Металлист 1925 3:0. Ковалевка хочет в еврокубки?

Смотреть матчи "Колоса" весной 2023-го года - непростое испытание. Справится с ним может не каждый, а только лишь настоящий ценитель украинского футбола. Во втором круге команда Ярослава Вышняка успела провести четыре матча, в которых стороны забили в сумме три гола. И каждый из них пришел после стандарта. Такой футбол. Коуч ковалевцев смог неплохо наладить игру у своих ворот, а также контроль в безопасной зоне. Однако когда "Колосу" нужно атаковать и вести игру первым номером - начинается настоящее "шоу". Не помогали ни наличие четырех форвардов в заявке, ни смена схем (начинали с 4-2-3-1, после перешли на 4-4-2, однако вскоре вернулись к собственной классике).

"Металлист 1925" также забивает мало, при этом еще и имеет некоторые проблемы в обороне. Команда Эдмара - Голодюка неплохо смотрится при счете 0:0, однако стоит им пропустить первый гол, как все заканчивается. Так было против "Шахтера" (итоговые 0:7), так произошло и неделю назад против "Днепра-1" (0:3). И если наставник "Колоса" может часто ротировать линию атаки, в надежде найти идеальное сочетание, то тренерский штаб харьковчан лишен данной привилегии. Из-за короткой скамейки запасных, у "Металлиста 1925" каждый кадр на счету, а потому вылет любого футболиста - огромная потеря. Сегодня команда, к примеру, не могла рассчитывать на главого креативщика, в лице Русина, который отравился перед игрой.

Матч начался просто идеально для "Колоса", ибо команда повела в счете. Причем забить удалось после первого же подхода к чужим воротам, что в целом выглядело удивительно. Мякушко протащил сферу левым флангом, после чего прострелил в чужую штрафную, где в касание смог пробить Ориховский - 1:0. И это шестой гол для лучшего бомбардира "бело-черных", правда лишь второй с игры. Да, Павел неплохо исполняет пенальти. Быстрый пропущенный не оставил выбора харьковскому коллективу, который был вынужден играть подолгу с мячом, дабы пройти достаточно компактную оборону соперника. Получалось редко, однако свои моменты гости все равно создавали. Был неплохой подход к чужой штрафной, который привел к падению Чирука - арбитр после возможного фола промолчал. Вскоре после немного не хватило Бичеку, дабы дотянуться до сферы после подачи Ременюка. Было близко. Ну а свой главный шанс в первом тайме "Металлист 1925" имел перед свистком на перерыв - хорошая комбинация привела к удару Габелка, правда капитан харьковчан чуть затянул с принятием решения, позволив защитнику выстрел заблокировать.

"Колос" был не менее опасен во время контратак, найдя еще в первом тайме свой второй гол. Кравченко элегантным пасом пяткой вывел на ударную позицию Лысенко. Удар опытного форварда был заблокирован, однако он смог доставить круглого до Ориховского, который своим ударом после разворота удвоил преимущество хозяев. Хороший тайм для ковалевцев, ничего не скажешь. Во второй половине проблемы "Металлиста 1925" продолжали увеличиваться. У команды мало что получалось в атаке, в Ковалевке пошел сильный ливень, который точно не играл на руку проигрывающей команде, так еще и замены тренерского штаба не смогли улучшить положение. Более того, к середине тайма "Колос" отличился в третий раз, окончательно убив интригу. Мякушко выдал очередной классный проход левым флангом, нашел передачей свежего Безбородько, который мощным ударом пробил мимо Мозиля. Увы, кипер харьковчан провел один из худших для себя матчей в УПЛ, поскольку как минимум в двух пропущенных голах на нем лежит частичка вины.

О последующих событиях скажем коротко. "Металлист 1925" пытался что-то придумать впереди, дабы забить хотя бы гол престижа, однако у них не получилось ничего. Совсем. Вспоминается разве что удар Курило после углового, ставшей единственной опасностью у ворот Волынца. Вышняк же потихоньку начал убирать с поля основных исполнителей, дав резервистам немного игрового времени. Дебютировать удалось даже юному Криворчуко, который сходу отметил данное событие жестким подкатом и желтой. По итогу, ковалевцы взяли неожиданно легкие три бала, сократив отставание от "Кривбасса" (минус один) и "Александрии" (минус пять). Да, у последних есть еще игра в запасе, однако кто знает, при очень удачном стечении обстоятельств "бело-черные" могут даже побороться за пятое еврокубковое место. Почему бы немного не помечтать?

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9 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"

Колос - Металлист 1925 3:0

Голы: Павел Ориховский 3, Павел Ориховский 35, Денис Безбородько 64

Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Владимир Лысенко (Денис Безбородько 53), Павел Ориховский (Евгений Смирный 68), Вадим Милько, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко (Сергей Болбат 68), Олег Ильин (Олег Криворучко 81), Андрей Богданов (Владислав Велетень 81)

Металлист 1925: Олег Мозиль, Дмитрий Капинус, Ярослав Мартынюк, Андрей Ременюк (Абдулла Абдуллаев 65), Игорь Курило, Константин Бычек, Дмитрий Кравченко, Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Андрей Чирук (Владислав Дмитренко 65)

Предупреждения: Андрей Богданов 52, Олег Ильин 78, Олег Криворучко 83