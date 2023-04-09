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Александрия - Черноморец 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды Ротаня и Григорчука разошлись миром

Александрия - Черноморец 1:1. Обзор матча и видео голов

upl.ua

Новина українською

В рамках 20 тура чемпионата Украины подопечные Руслана Ротаня и Романа Григорчука расписали ничью. Счет в первом тайме открыли одесситы, на что хозяева поля ответили своим голом во второй половине встречи. После этого тура "Александрия" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Черноморец" – 11-е.

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9 апреля, Александрия, КСК "Ника"

ФК "Александрия" – "Черноморец" (Одесса) 1:1

Голы: Ковалец (69) - Алефиренко (36)

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
09.04.2023 в 17:30
ГРИ поздно делаешь замены --надо было выставить Войтиховского а не Юсова --в Одессе против Ворсклы ставь Авагимяна -Войтиховского --должны выигрывать--удачи
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jnp49 (ОДЕССА)
09.04.2023 в 17:25
Удивила реакция Кирилла Ковальца на забитый гол. К чему подобные эмоции???Ты же ТРИ сезона отыграл в Одессе и для тебя ЧЕРНОМОРЕЦ не чужой клуб.., забил - так забил - ты профи.., но так показывать свои эмоции(?) У меня УВАЖЕНИЕ к этому игроку полностью ИСПАРИЛОСЬ.., наверняка многие фанаты моряков испытали подобного рода чувства. Учитесь быть настоящим профессионалом и если уж так случилось, что забиваете гол своему бывшему клубу - не высказывйте радость подобными эмоциями...
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jnp49 (ОДЕССА)
09.04.2023 в 17:28
НЕ ВЫСКАЗЫВАЙТЕ
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