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Александрия - Черноморец 1:1. Обзор матча и видео голов
Команды Ротаня и Григорчука разошлись миром
upl.ua
В рамках 20 тура чемпионата Украины подопечные Руслана Ротаня и Романа Григорчука расписали ничью. Счет в первом тайме открыли одесситы, на что хозяева поля ответили своим голом во второй половине встречи. После этого тура "Александрия" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Черноморец" – 11-е.
VBET-лига. 20-й тур
9 апреля, Александрия, КСК "Ника"
Голы: Ковалец (69) - Алефиренко (36)
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
09.04.2023 в 17:30
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jnp49 (ОДЕССА)
09.04.2023 в 17:25
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jnp49 (ОДЕССА)
09.04.2023 в 17:28
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