Александрия - Черноморец 1:1. Обзор матча и видео голов

Удивила реакция Кирилла Ковальца на забитый гол. К чему подобные эмоции???Ты же ТРИ сезона отыграл в Одессе и для тебя ЧЕРНОМОРЕЦ не чужой клуб.., забил - так забил - ты профи.., но так показывать свои эмоции(?) У меня УВАЖЕНИЕ к этому игроку полностью ИСПАРИЛОСЬ.., наверняка многие фанаты моряков испытали подобного рода чувства. Учитесь быть настоящим профессионалом и если уж так случилось, что забиваете гол своему бывшему клубу - не высказывйте радость подобными эмоциями...