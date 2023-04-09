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Бондаренко: Понимаем, что Шахтер - это такой раздражитель для всех команд

Премьер-лига
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У каждого соперника есть невероятно большая мотивация отобрать у "горняков" очки

Бондаренко: Понимаем, что Шахтер - это такой раздражитель для всех команд

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал победу над харьковским "Металлистом" в рамках 20-го тура УПЛ.

– Артем, непростая победа над "Металлистом". В чем заключалась главная сложность этого поединка?

– Да, действительно получилась очень тяжелая игра. Возможно, где-то поле не позволяло нам играть в футбол, в который мы хотим. Также понимаем, что "Шахтер" – это такой раздражитель для всех команд: в матчах с нами у каждого соперника есть невероятно большая мотивация отобрать у нас очки, поэтому сейчас проходных игр не осталось.

– "Шахтер" создал немало моментов, но не хватило реализации. Что нужно сделать, чтобы забивать свои возможности?

– Есть только один вариант – больше тренироваться и иметь более высокий уровень концентрации. Надеюсь, тогда все будет хорошо с реализацией голевых моментов.

– Насколько итоговый счет соответствует картине игры и какой тайм дался команде лучше?

– Трудно выделить один тайм, хочется цельно игру оценивать. Полагаю, результат закономерен и наша победа заслужена. Да, заставили немного понервничать наших болельщиков, но следует понимать, что бывают и такие матчи, где победы не даются просто.

– Команде остается сыграть 11 матчей в УПЛ. Мотивация сейчас очень высока?

– Конечно же, все понимают, какая ответственность и что впереди нас ждут 11 "финалов". Идем шаг за шагом, от матча к матчу – все в наших руках и ногах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК "Шахтар"

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