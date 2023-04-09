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Суркис: Если у Яремчука будет желание - я бы с радостью принял его в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент киевлян о трансферной политике клуба

Суркис: Если у Яремчука будет желание - я бы с радостью принял его в Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнениями на счет потенциальных трансферов столичного клуба.

– Думаю, с каждым туром будем набирать. Много молодых парней. Вы видите, что перестраиваемся. Трудно сегодня кого пригласить в "Динамо". Мы хотели пригласить румына нападающего, Мирча Луческу договорился, но родители почему-то ему запретили (прим. – речь о Даниеле Параскиве).

Идет война, тяжело кого-нибудь позвать. Поэтому наши ребята должны понять, что им предоставлен шанс. Они должны им воспользоваться, иначе война заканчивается нашей победой, и снова будем обращать внимание на вектор иностранцев.

– Яремчуку тяжело за границей. Может, его в "Динамо"?

– Возможно, будем разговаривать. У него должно быть стремление вернуться в родную команду. Мы бы очень хотели, чтобы такой нападающий был в нашей команде. У него сложное время, но оно бывает у любого футболиста. Надеюсь, это пройдет.

Будет у него желание – я бы с радостью принял. Он хороший человек, патриотический, наш питомец. Думаю, это было бы хорошо, – отметил Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Роман Яремчук Брюгге Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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студент (Харьков)
09.04.2023 в 18:11
У украинца Яремчука только одно желание. Чтобы ты и твой братец сдохли побыстрее! Пи*дарасы братья суркисы - враги Украины! Помним об этом всегда друзья!
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