Ротань: Мне очень не нравится такая психология, когда мы сели после качественных первых 25 минут

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился впечатлениями после ничьей с одесским "Черноморцем" в рамках 20-го тура УПЛ.

"Трудно что-то комментировать, особенно когда полоса ничьих немного подкашивает моральное состояние. Однако мы всегда должны выходить из этой ситуации вместе. Я считаю, что мы на правильном пути. Да, когда мяч не лезет – это досадно и неприятно, но в этом компонент и характер, и воля к победе.

Мы должны еще прибавлять, больше стремиться к победе. Что касается самой игры, то у меня нет претензий к ребятам, кроме 20 минут во второй половине первого тайма, когда мы сели после очень качественных первых 25 минут. Нам нужно с этим бороться. Так как это проблема характера – нам что-то не удается, мы не смогли забить…

Мне очень не нравится такая психология, ее нужно изменить и постараюсь сделать это как можно скорее. Потому что нельзя, когда не забиваешь момент, владеешь мячом, когда ты настойчив, сразу агрессивно вступаешь в отбор, а потом просто садишься и прячешься, и надо отдохнуть. Такого у нас быть не может. Для отдыха у нас есть 15 минут в перерыве.

Да, я хочу сказать, что ребята хотели, но надо реализовывать моменты, особенно те, которые были во втором тайме, когда были уже в большинстве, и доводить дело до победы. Что касается "Черноморца", это очень организованная команда. Мы их очень хорошо изучили. Поэтому играли с хорошей командой. Результат такой, какой он есть, мы должны принять его", – рассказал Ротань.