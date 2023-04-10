Ударный дуэт Днепра-1 и забивной форвард Динамо. Символическая сборная 20-го тура УПЛ

Завершился юбилейный 20-й тур украинского чемпионата, подарившей зрителям несколько интересных событий. "Кривбасс" в тяжелом матче нанес первое весеннее поражение "Заре", "Динамо" впервые в 2023-м году выиграло две игры кряду, "Днепр-1" и "Львов" устроили яркую перестрелку, а "Колос" начал забивать - три гола за 90 минут, и это в три раза больше, чем за прошлые четыре матча!

UA-Футбол традиционно собрал сборную лучших игроков тура. На этот раз мы сделали ставку на классическую схему 90-х - 4-4-2, поставив на края полузащиты двух очень атакующих вингеров.

Вратарь - Даниил Ермолов, "Металлист"

Несмотря на итоговое поражение харьковчан, мы не смогли пройти мимо 22-летнего кипера. Зимний новичок "Металлиста" провел отличный поединок против "Шахтера", совершив несколько не только ярких, но и эффективных сейвов. Без него команда проиграла бы куда крупнее.

Правый защитник - Гиорги Гочолеишвили, "Шахтер"

Во втором туре подряд мы делаем ставку на грузинского новичка "Шахтера". Гиорги провел достаточно активный матч против "Металлиста", имея несколько возможностей для взятия ворот. В одном из эпизодов он даже попал в штангу. Судя по всему, Ефим Конопля может выпасть из основы, если Гочолеишвили не сбавит обороты.

Центральный защитник - Владимир Салюк, "Черноморец"

Одесситы - приятное открытие второй части сезона, а 20-летний Салюк - один из лидеров команды в весенней части кампании. Он уверенно играет в обороне, что и доказал во встречи против "Александрии". "Моряки" весь второй тайм играли в меньшинстве, однако благодаря надежной игре Владимира смогли удержать ничейный счет.

Центральный защитник - Василий Кравец, "Ворскла"

Игра в обороне - ахиллесова пята "Ворсклы" в этом сезоне. Скрипник пробовал разные сочетания центральных защитников, а против "Ингульца" решил поставить туда непрофильного Кравца. И ставка сыграла, ведь Василий не только помог "зелено-белым" не пропустить, но еще и стал автором победного гола во втором тайме.

Левый защитник - Александр Каплиенко, "Днепр-1"

Один из представителей харьковского десанта, который зимой покинул "Металлист" и усилил состав "Днепра-1", понемногу забрал себе место в основе коллектива Кучера. Каплиенко провел отличный матч против "Львова", на протяжении всего игрового времени подключась вперед и создавая угрозу. Именно один из его прострелов помог Гуцуляку забить первый гол в игре.

Правый полузащитник - Алексей Гуцуляк, "Днепр-1"

Товарище Каплиенко по команде, который во второй раз за сезон зажег в игре против "Львова". Алексей провел против "сине-золотых" на поле все 90 минут, сумев дважды огорчить кипера соперника.

Центральный полузащитник - Павел Ореховский, "Колос"

Ковалевцев, как мы и писали выше, прорвало в рамках 20-го тура, а главной ударной силой команды Вышняка по-прежнему остается Ореховский. Именно 26-летний хавбек и сделал результат матча, дважды отличившись в первом тайме. Всего же на его счету уже семь точных в рамках УПЛ.

Центральный полузащитник - Рифет Капич, "Кривбасс"

Команда Вернидуба, судя по всему, всерьез намеренна побороться за еврокубки. И если кто им и может помочь это сделать, так это 27-летний босниец Рифет Капич. В 20-м туре хавбек в очередной раз в сезоне зажег, забив красивейший победный гол во втором тайме. Но и без этого он провел прекрасный поединок, много работав и с мячом, и без мяча.

Левый полузащитник - Сергей Мякушко, "Колос"

Уже опытный вингер проводит неоднозначный сезон за "Колос", однако когда Мякушко в форме, трудности он создает всем без исключения. Сергей - один из факторов уверенной победы ковалевцев в 20-м туре, поскольку его голевые передачи позволили до перерыва отличиться Ореховскому, а уже после - Денису Безбородько.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Мы уже устали хвалить Артема, а потому будем просто приводить его голевую статистику. Так вот, в 20-м туре на счету Довбика два забитых гола, а всего в УПЛ он уже отличился 17 раз. Фантастика, правда?

Центральный нападающий - Владислав Ванат, "Динамо"

Киевский клуб выиграл два матча кряду, а Владислав - забил в каждом из этих поединков. Заметили совпадение? Если серьезно, Ванат по делу ныне считается главной ударной силой "Динамо", который продолжает тащить команду в непростой отрезок. Теперь Владиславу нужно дождаться камбэк Буяльского, с которым в первой части сезона они были неплохо сыгранны.

Главный тренер - Юрий Вернидуб, "Кривбасс"

Чаще всего андердог обыгрывает фаворита благодаря везению и череде случайных факторов. Однако триумф "Кривбасса" в матче против "Заре" - это целиком и полностью заслуженный результат. Команда Вернидуба классно реализовала один из немногих своих моментов, при этом качественно сыграв у своих ворот. Браво, Юрий Николаевич.