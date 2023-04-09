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Колос – Металлист 1925 3:0. Видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая победа ковалевцев в 2023-м

Колос – Металлист 1925 3:0. Видео голов

Фото: ФК Колос / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Казалось, что "Колос" готов досрочно выйти из борьбы за еврокубки. Однако сегодня ковалевцам удалось одержать свою вторую победу в календарном году, одолев "Металлист 1925". Расстояние от пятой строки все еще значительное – 5 очков. Однако, учитывая ничейный синдром "Александрии", шансы на Лигу конференций есть. Харьковский коллектив по-прежнему без побед во второй части украинского сезона. Над зоной вылета у команды Эдмара и Голодюка преимущество всего в три балла.

VBET лига. 20-й тур
9 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"
Колос - Металлист 1925 3:0
Голы: Павел Ориховский 3, Павел Ориховский 35, Денис Безбородько 64

Видео первого гола Ореховского

Видео второго гола Ореховского

Видео гола Безбородько

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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