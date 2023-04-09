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Колос – Металлист 1925 3:0. Видео голов
Вторая победа ковалевцев в 2023-м
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
Казалось, что "Колос" готов досрочно выйти из борьбы за еврокубки. Однако сегодня ковалевцам удалось одержать свою вторую победу в календарном году, одолев "Металлист 1925". Расстояние от пятой строки все еще значительное – 5 очков. Однако, учитывая ничейный синдром "Александрии", шансы на Лигу конференций есть. Харьковский коллектив по-прежнему без побед во второй части украинского сезона. Над зоной вылета у команды Эдмара и Голодюка преимущество всего в три балла.
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9 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"
Колос - Металлист 1925 3:0
Голы: Павел Ориховский 3, Павел Ориховский 35, Денис Безбородько 64
Видео первого гола Ореховского
Видео второго гола Ореховского
Видео гола Безбородько
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