Колос – Металлист 1925 3:0. Видео голов

Казалось, что "Колос" готов досрочно выйти из борьбы за еврокубки. Однако сегодня ковалевцам удалось одержать свою вторую победу в календарном году, одолев "Металлист 1925". Расстояние от пятой строки все еще значительное – 5 очков. Однако, учитывая ничейный синдром "Александрии", шансы на Лигу конференций есть. Харьковский коллектив по-прежнему без побед во второй части украинского сезона. Над зоной вылета у команды Эдмара и Голодюка преимущество всего в три балла.

VBET лига. 20-й тур

9 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"

Колос - Металлист 1925 3:0

Голы: Павел Ориховский 3, Павел Ориховский 35, Денис Безбородько 64

Видео первого гола Ореховского

Видео второго гола Ореховского

Видео гола Безбородько