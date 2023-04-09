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Григорчук: Принимаем этот результат таким, как есть. Не будем говорить о каких-то виртуальных вещах

Премьер-лига
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Коуч одесситов о ничьей с командой Ротаня

Григорчук: Принимаем этот результат таким, как есть. Не будем говорить о каких-то виртуальных вещах

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук подвел итоги ничьей с "Александрией" в матче 20-го тура УПЛ.

– В хорошем настроении завершали первый тайм, все получалось у команды – счет 1:0, и вот, красная карточка.

- Да тут речь не шла о настроении, и никто не думал, какое у нас настроение. Это никому не интересно, мы должны просто действовать, исходя из сложившейся ситуации. Сложилась ситуация, что мы остались в меньшинстве, соответственно, все наши мысли были о 45 минутах в меньшинстве. Этому мы посвятили перерыв, и во втором тайме уже действовали по плану, который для себя, скажем так, определили в перерыве игры.

- Исходя из событий на поле, ничья – это положительный результат для "Черноморца"?

– Не могу сказать. Так как сложилось, что мы 45 минут играли в меньшинстве, наверное да. С другой стороны… Хотя, что с другой стороны, кому это интересно, что с другой стороны? Ну что, 1:1 – принимаем этот результат таким, как есть. Что мы будем гневить Бога и сейчас говорить о каких-то виртуальных вещах. Это такое, только предположения могут быть.

– Во втором тайме команда выполнила все тренерские установки?

– Конечно. Команда действовала так, как мы договорились и в тактическом и стратегическом плане. Мы хотели, даже не так, мы надеялись, что у нас будут некоторые атакующие моменты, где мы сможем больше раз угрожать воротам соперника, чем оно было на самом деле, – рассказал коуч "моряков".

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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