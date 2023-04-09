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Тренер Колоса: Рады, что забили три мяча. Такое с нами нечасто случается
Ярослав Вишняк о победе над "Металлистом 1925"
ФК "Колос" / Автор невідомий
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал
"Очень рады, что получили 3 зачетных балла. И рады тому, что забили 3 мяча. Такое с нами нечасто случается. Ну и подняли сами себе настроение, потому что все смотрят назад, потому что большая плотность в турнирной таблице.
Очень важная и уверенная победа. Это то, что радует. Насколько повлиял скорый гол Ореховского? Конечно, повлиял. Могу сказать, что в предыдущих матчах нам очень не хватало, чтобы мы забили первыми. Мы имели неплохие возможности, но не могли воплотить их в забитые мячи. А это всегда накладывает отпечаток на всю игру.
Когда ты забиваешь, то что создаешь, ты владеешь преимуществом и идет совсем другая игра. Павел сделал то, что нам не удавалось в предыдущих играх. И это позволило нам выглядеть увереннее, чем мы выглядели до этого", - рассказал Вишняк.
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