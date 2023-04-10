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Дячук: Я сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать

Премьер-лига
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Защитник "Динамо" рассказал о победе над "Минаем"

Дячук: Я сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Максим Дячук прокомментировал домашнюю победу над "Минаем" (2:0) в 20-м туре УПЛ.

- Победа - это всегда положительный результат, думаю, ребята ею довольны, поэтому эмоции только положительные. Что касается Царенко, хочу его поздравить, ведь он забил свой дебютный мяч за "Динамо" в чемпионате Украины - очень за него рад. Ванат несколько более опытный игрок, я желаю ему продолжать забивать и в дальнейшем.

- Насколько присутствие президента клуба стимулирует команду и добавляет ответственности игрокам?

- Да, конечно, то, что он посещает матчи, добавляет мотивации, и все хотят показать, что мы хорошая команда.

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- Как матчи с командами, которые играют в закрытый футбол, помогают вам прогрессировать в том, что касается начала атак?

- Я знаю, что для центрального защитника главное - это опыт, поэтому в матчах с такими соперниками как раз и надо его приобретать. Буду добавлять в работе с мячом и, надеюсь, будет получаться радовать болельщиков.

- Вы считаетесь силовым футболистом, который может выиграть борьбу, хорошо сыграть головой и т.д., а просят ли тренеры добавлять в плане креативности?

- Да, конечно, тренеры всегда требуют от нас максимума, высокой мотивации. И я сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать, и у меня еще есть время, чтобы это сделать, — сказал Дячук в эфире программы "Профутбол Digital".

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Максим Дячук
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Источник:
fcdynamo.com

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