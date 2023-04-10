Капич: Кривбасс продемонстрировал характер, поэтому победил

Боснийский полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич прокомментировал домашнюю победу над "Зарей" (1:0) в матче 20-го тура УПЛ. Рифет стал автором победного гола в начале второго тайма.

- Рифет, как удалось победить одного из лидеров сезона?

- Действительно, Юрий Вернидуб хорошо нас подготовил к этому матчу. Да, он много лет работал в "Заре". Поэтому сказал нам о сильных и слабых сторонах соперника. Мы это где-то использовали и забили хороший гол, который стал победным. Где-то не обошлось без доли везения, но, согласитесь, везение также надо заслужить. Ради этой победы мы всю неделю упорно работали. "Кривбасс" продемонстрировал характер, поэтому победил.

- В последних матчах ты забиваешь важные для "Кривбасса" голы. Как ты это делаешь?

- Самое главное, что наша команда победила и получила три очка. Конечно, я счастлив, что нахожусь в хорошей форме. Счастлив, что забил и, таким образом, принес "Кривбассу" победный результат.

- Эту победу ФК "Кривбасс" посвятил всем своим фанатам, которые отдали жизнь на войне против российских оккупантов...

- Действительно, это был очень эмоциональный момент. Я искренне сочувствую семье, близким и друзьям Аэропорта, и всем тем, родные которых погибли на войне. Это трагический момент для всей Украины. Когда я приехал в вашу страну, успел полюбить вашу культуру, вашу страну. Верю, уже вскоре война завершится и Украина победит.

Мы - одна Семья "Кривбасс", и сегодняшняя победа, в том числе, для Аэропорта, который, к большому сожалению, погиб. Эту победу и все наши будущие победы мы посвящаем всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу свободной Украины, - сказал Капич.