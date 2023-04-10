  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Испанский клуб делал предложение Ворскле по 19-летнему игроку – СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанский клуб делал предложение Ворскле по 19-летнему игроку – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане ответили отказом

Испанский клуб делал предложение Ворскле по 19-летнему игроку – СМИ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

19-летний защитник "Ворсклы" Даниил Хрипчук мог продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Sport Arena, "Альмерия" делала предложение полтавчанам по украинскому игроку.

Однако "зелено-белые" отклонили предложение испанского клуба.

Также Хрипчуком интересуются другие зарубежные клубы. Отмечается, что с Испании также было предложение по голкиперу "Ворсклы" Павлу Исенко.

В нынешнем сезоне Хрипчук сыграл четыре матча за первую команду полтавчан в чемпионате Украины. На счету Исенко — пять поединков в УПЛ.

"Альмерия" занимает 16-е место в Ла Лиге.

Читайте такжеЮрченко травмировался на ровном месте. У полузащитника Ворсклы разрыв мениска
По теме
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса: Понимали, что против Зари устроит только победа
yellow-arrow
Капич: Кривбасс продемонстрировал характер, поэтому победил
yellow-arrow
Дячук: Я сам понимаю, какие компоненты мне нужно улучшать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Ворскла U-19 (Полтава) Альмерия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде