Испанский клуб делал предложение Ворскле по 19-летнему игроку – СМИ

19-летний защитник "Ворсклы" Даниил Хрипчук мог продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Sport Arena, "Альмерия" делала предложение полтавчанам по украинскому игроку.

Однако "зелено-белые" отклонили предложение испанского клуба.

Также Хрипчуком интересуются другие зарубежные клубы. Отмечается, что с Испании также было предложение по голкиперу "Ворсклы" Павлу Исенко.

В нынешнем сезоне Хрипчук сыграл четыре матча за первую команду полтавчан в чемпионате Украины. На счету Исенко — пять поединков в УПЛ.

"Альмерия" занимает 16-е место в Ла Лиге.