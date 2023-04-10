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Испанский клуб делал предложение Ворскле по 19-летнему игроку – СМИ
Полтавчане ответили отказом
Фото: ФК Ворскла
19-летний защитник "Ворсклы" Даниил Хрипчук мог продолжить карьеру в Испании. Как сообщает Sport Arena, "Альмерия" делала предложение полтавчанам по украинскому игроку.
Однако "зелено-белые" отклонили предложение испанского клуба.
Также Хрипчуком интересуются другие зарубежные клубы. Отмечается, что с Испании также было предложение по голкиперу "Ворсклы" Павлу Исенко.
В нынешнем сезоне Хрипчук сыграл четыре матча за первую команду полтавчан в чемпионате Украины. На счету Исенко — пять поединков в УПЛ.
"Альмерия" занимает 16-е место в Ла Лиге.
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