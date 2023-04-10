Цыганков на Камп Ноу, Сити примет Баварию, Мудрик против Реала. Расписание футбола на 10-16 апреля

Мы собрали для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 10 по 16 апреля.

Понедельник, 10 апреля

Неделя начнется интересным для украинских болельщиков матчем в Испании – Виктор Цыганков и его "Жирона" посетят Камп Ноу. "Барселона" может увеличить отрыв от "Реала" уже до 15 очков.

"Барселона" – "Жирона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

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Вторник, 11 апреля

Лига Чемпионов выходит на финишную прямую. На очереди – четвертьфиналы. Из двух пар вторника понятно, что большее внимание будет приковано к паре "Сити" – "Бавария". Гвардиола сыграет против бывшего клуба, который возглавил тренер, обыгравший его в финале ЛЧ. Символично.

"Бенфика" – "Интер". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Бавария". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Среда, 12 апреля

Аперитивом ко второй паре матчей Лиги Чемпионов станет встреча между "Львовом" и "Шахтером". А на десерт или итальянское противостояние между "Наполи" и "Миланом", или "Реал" - "Челси", с прицелом на выход Михаила Мудрика.

"Львов" – "Шахтер". 14:00. УПЛ. Setanta Sports

"Милан" – "Наполи". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Реал" – "Челси". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Четверг, 13 апреля

А вот и Лига Европы. Самая статусная пара, наверное, это МЮ – "Севилья". Хотя никто не гарантирует лёгкую прогулку и для "Ювентуса" с "Ромой". Для футбольных гиков еще будет Лига Конференций, но вряд ли большую аудиторию соберут поединки типа "Гент" – "Вест Хэм" или "Базель" – "Ницца".

"Фейеноорд" – "Рома". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Байер" – "Юнион". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Ювентус" – "Спортинг". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Манчестер Юнайтед" – Севилья. 22:00. Лига Европы. MEGOGO

Пятница, 14 апреля

В предпасхальные выходные на пятницу вынесены сразу три матча УПЛ. "Динамо" приедет в гости к "Руху", "Минай" будет принимать "Кривбасс", а еще увидим встречу двух "аграрных" команд - "Ингульца" и "Колоса". Вечером можно проверить, выйдет ли Виктор Коваленко на матч с "Лацио".

"Минай" – "Кривбасс". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Ингулец" – "Колос". 14:00. УПЛ. Setanta Sports

"Рух" – "Динамо". 15:00. УПЛ. 2+2

"Специя" – "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO

Суббота, 15 апреля

В первую очередь говорим о родной Премьер-лиге. Здесь будет ТОП-поединок между "Зарей" и "Днепром-1" - узнаем, действительно ли луганчане претендуют на Лигу Чемпионов. А еще встретятся бывшие партнеры по сборной и "Днепру" Ротань и Эдмар, правда, уже как тренеры "Александрии" и "Металлиста 1925".

Много интересного будет в Англии. "Челси" будет играть против команды Роберто Де Дзерби. "Эвертону" с Миколенко нельзя проигрывать в игре с "Фулхємом", а Забарному могут доверить сдерживание Кейна. В Италии на выбор матчи с участием "Милана", "Наполи" и "Интера", в Испании – дерби страны Басков. А во Франции рекомендуем встречу ПСЖ и "Ланса", которые сейчас занимают первые два места.

"Металлист" – "Верес". 13:00. УПЛ. УНИАН

"Заря" – "Днепр-1". 14:00. УПЛ. 2+2

"Металлиста 1925" - "Александрия". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Болонья" – "Милан". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Бавария" – "Хоффенхайм". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Челси" – "Брайтон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Эвертон" – "Фулхэм". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Тоттенхэм" – "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Атлетик" – "Реал Соседад". 17:15. Ла Лига. MEGOGO

"Наполи" – "Верона". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Лестер". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Интер" – "Монца". 21:45. Серия А. MEGOGO

ПСЖ – "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Кадис" – "Реал". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 16 апреля

И снова "Шахтер" – "Львов", только на этот раз формально на поле горняков. Во втором матче дня в УПЛ тренерское противостояние между Григорчуком и Скрипником. В Англии увидим лондонское дерби. Малиновский должен сыграть против "Труа", а Цыганков – против "Эльче". Ну и для разнообразия вспомним о матчах МЮ, "Ювентуса", "Ромы", "Барселоны".