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Цыганков на Камп Ноу, Сити примет Баварию, Мудрик против Реала. Расписание футбола на 10-16 апреля
В УПЛ состоится матч, который определит главного преследователя Шахтера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мы собрали для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 10 по 16 апреля.
Понедельник, 10 апреля
Неделя начнется интересным для украинских болельщиков матчем в Испании – Виктор Цыганков и его "Жирона" посетят Камп Ноу. "Барселона" может увеличить отрыв от "Реала" уже до 15 очков.
- "Барселона" – "Жирона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Вторник, 11 апреля
Лига Чемпионов выходит на финишную прямую. На очереди – четвертьфиналы. Из двух пар вторника понятно, что большее внимание будет приковано к паре "Сити" – "Бавария". Гвардиола сыграет против бывшего клуба, который возглавил тренер, обыгравший его в финале ЛЧ. Символично.
- "Бенфика" – "Интер". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Бавария". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Среда, 12 апреля
Аперитивом ко второй паре матчей Лиги Чемпионов станет встреча между "Львовом" и "Шахтером". А на десерт или итальянское противостояние между "Наполи" и "Миланом", или "Реал" - "Челси", с прицелом на выход Михаила Мудрика.
- "Львов" – "Шахтер". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Милан" – "Наполи". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
- "Реал" – "Челси". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO
Четверг, 13 апреля
А вот и Лига Европы. Самая статусная пара, наверное, это МЮ – "Севилья". Хотя никто не гарантирует лёгкую прогулку и для "Ювентуса" с "Ромой". Для футбольных гиков еще будет Лига Конференций, но вряд ли большую аудиторию соберут поединки типа "Гент" – "Вест Хэм" или "Базель" – "Ницца".
- "Фейеноорд" – "Рома". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Байер" – "Юнион". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Ювентус" – "Спортинг". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Манчестер Юнайтед" – Севилья. 22:00. Лига Европы. MEGOGO
Пятница, 14 апреля
В предпасхальные выходные на пятницу вынесены сразу три матча УПЛ. "Динамо" приедет в гости к "Руху", "Минай" будет принимать "Кривбасс", а еще увидим встречу двух "аграрных" команд - "Ингульца" и "Колоса". Вечером можно проверить, выйдет ли Виктор Коваленко на матч с "Лацио".
- "Минай" – "Кривбасс". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Ингулец" – "Колос". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Рух" – "Динамо". 15:00. УПЛ. 2+2
- "Специя" – "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO
Суббота, 15 апреля
В первую очередь говорим о родной Премьер-лиге. Здесь будет ТОП-поединок между "Зарей" и "Днепром-1" - узнаем, действительно ли луганчане претендуют на Лигу Чемпионов. А еще встретятся бывшие партнеры по сборной и "Днепру" Ротань и Эдмар, правда, уже как тренеры "Александрии" и "Металлиста 1925".
Много интересного будет в Англии. "Челси" будет играть против команды Роберто Де Дзерби. "Эвертону" с Миколенко нельзя проигрывать в игре с "Фулхємом", а Забарному могут доверить сдерживание Кейна. В Италии на выбор матчи с участием "Милана", "Наполи" и "Интера", в Испании – дерби страны Басков. А во Франции рекомендуем встречу ПСЖ и "Ланса", которые сейчас занимают первые два места.
- "Металлист" – "Верес". 13:00. УПЛ. УНИАН
- "Заря" – "Днепр-1". 14:00. УПЛ. 2+2
- "Металлиста 1925" - "Александрия". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Болонья" – "Милан". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Бавария" – "Хоффенхайм". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Челси" – "Брайтон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Эвертон" – "Фулхэм". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Тоттенхэм" – "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Атлетик" – "Реал Соседад". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
- "Наполи" – "Верона". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Лестер". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Интер" – "Монца". 21:45. Серия А. MEGOGO
- ПСЖ – "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Кадис" – "Реал". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Воскресенье, 16 апреля
И снова "Шахтер" – "Львов", только на этот раз формально на поле горняков. Во втором матче дня в УПЛ тренерское противостояние между Григорчуком и Скрипником. В Англии увидим лондонское дерби. Малиновский должен сыграть против "Труа", а Цыганков – против "Эльче". Ну и для разнообразия вспомним о матчах МЮ, "Ювентуса", "Ромы", "Барселоны".
- "Шахтер" – "Львов". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Черноморец" – "Ворскла". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
- "Жирона" – "Эльче". 15:00. Ла Лига. MEGOGO
- "Вест Хем" - "Арсенал". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Хетафе" – "Барселона". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
- "Ноттингем" – МЮ. 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Сассуоло" – "Ювентус". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Рома" – "Удинезе". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Марсель" – "Труа". 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Валенсия" – "Севилья". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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