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Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные

Премьер-лига
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В УПЛ состоится матч, который определит главного преследователя Шахтера

Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мы собрали для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 10 по 16 апреля.

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Пятница, 14 апреля

В предпасхальные выходные на пятницу вынесены сразу три матча УПЛ. "Динамо" приедет в гости к "Руху", "Минай" будет принимать "Кривбасс", а еще увидим встречу двух "аграрных" команд - "Ингульца" и "Колоса". Вечером можно проверить, выйдет ли Виктор Коваленко на матч с "Лацио".

  • "Минай" – "Кривбасс". 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Ингулец" – "Колос". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Рух" – "Динамо". 15:00. УПЛ. УНИАН
  • "Специя" – "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO

Суббота, 15 апреля

В первую очередь говорим о родной Премьер-лиге. Здесь будет ТОП-поединок между "Зарей" и "Днепром-1" - узнаем, действительно ли луганчане претендуют на Лигу Чемпионов. А еще встретятся бывшие партнеры по сборной и "Днепру" Ротань и Эдмар, правда, уже как тренеры "Александрии" и "Металлиста 1925".

Много интересного будет в Англии. "Челси" будет играть против команды Роберто Де Дзерби. "Эвертону" с Миколенко нельзя проигрывать в игре с "Фулхємом", а Забарному могут доверить сдерживание Кейна. В Италии на выбор матчи с участием "Милана", "Наполи" и "Интера", в Испании – дерби страны Басков. А во Франции рекомендуем встречу ПСЖ и "Ланса", которые сейчас занимают первые два места.

  • "Металлист" – "Верес". 13:00. УПЛ. УНИАН
  • "Заря" – "Днепр-1". 14:00. УПЛ. УНИАН
  • "Металлиста 1925" - "Александрия". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Болонья" – "Милан". 16:00. Серия А. MEGOGO
  • "Бавария" – "Хоффенхайм". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • "Челси" – "Брайтон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Эвертон" – "Фулхэм". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Тоттенхэм" – "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Атлетик" – "Реал Соседад". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
  • "Наполи" – "Верона". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Манчестер Сити" – "Лестер". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Интер" – "Монца". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • ПСЖ – "Ланс". 22:00. Лига 1. MEGOGO
  • "Кадис" – "Реал". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 16 апреля

И снова "Шахтер" – "Львов", только на этот раз формально на поле горняков. Во втором матче дня в УПЛ тренерское противостояние между Григорчуком и Скрипником. В Англии увидим лондонское дерби. Малиновский должен сыграть против "Труа", а Цыганков – против "Эльче". Ну и для разнообразия вспомним о матчах МЮ, "Ювентуса", "Ромы", "Барселоны".

  • "Шахтер" – "Львов". 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Черноморец" – "Ворскла". 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • "Жирона" – "Эльче". 15:00. Ла Лига. MEGOGO
  • "Вест Хем" - "Арсенал". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
  • "Хетафе" – "Барселона". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
  • "Ноттингем" – МЮ. 18:30. АПЛ. Setanta Sports
  • "Сассуоло" – "Ювентус". 19:00. Серия А. MEGOGO
  • "Рома" – "Удинезе". 21:45. Серия А. MEGOGO
  • "Марсель" – "Труа". 21:45. Лига 1. MEGOGO
  • "Валенсия" – "Севилья". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Английская Премьер-лига Серия А Ла Лига Украинская Премьер-лига Где смотреть футбол
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