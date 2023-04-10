Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Кривбасса: Понимали, что против Зари устроит только победа
Вячеслав Рябов - о победе над луганским клубом
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов рассказал о домашней победе над "Зарей" (1:0) в матче 20-го тура УПЛ.
- С какими мыслями выходили на игру против "Зари"?
- Что нам надо выходить и играть в футбол. И одерживать победу, другого варианта нет. Всегда движемся в этом направлении. Да, был тяжелый матч, где-то не удавался комбинационный футбол, но победа есть победа.
- Есть очередной шедевр от Капича. У вратаря не было шансов?
- Не было (улыбается). Капич здорово разобрался в этом моменте: подхватил мяч и здорово дал в девяточку.
- Какие ощущения были, когда арбитр побежал смотреть VAR, что там в сердце творилось?
- Если честно, то уже которую игру так... Не знаю, помогает он или нет. Мы забиваем важный тяжелый гол, а тут начинается, может еще вне игры... И мы стоим в ожидании. Хорошо, что арбитр правильно разобрался и засчитал мяч.
- Клуб посвятил победу всем своим фанатам, которые погибли за Независимость Украины. А перед началом игры команды почтили память Максима Лямзина, Аэропорта, который погиб недавно...
- Всех помним. Очень благодарны за то, что наши фанаты защищают Украину до последнего. Чтим память о каждом из них и каждую игру посвящаем им. Что касается Аэропорта, то да, помню как забил Саня Пятов и он выбежал на поле к команде, - резюмировал Рябов.
Популярное сейчас
- Суркис: Если бы не война, трансфер Цыганкова был бы более цивилизованным
- Барселона - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2023
- Ливерпуль - Арсенал 2:2. Обзор матча и видео голов
- Довбик обошел легенду Шахтера в рейтинге бомбардиров УПЛ
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО