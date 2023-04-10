Хавбек Кривбасса: Понимали, что против Зари устроит только победа

Полузащитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов рассказал о домашней победе над "Зарей" (1:0) в матче 20-го тура УПЛ.

- С какими мыслями выходили на игру против "Зари"?

- Что нам надо выходить и играть в футбол. И одерживать победу, другого варианта нет. Всегда движемся в этом направлении. Да, был тяжелый матч, где-то не удавался комбинационный футбол, но победа есть победа.

- Есть очередной шедевр от Капича. У вратаря не было шансов?

- Не было (улыбается). Капич здорово разобрался в этом моменте: подхватил мяч и здорово дал в девяточку.

- Какие ощущения были, когда арбитр побежал смотреть VAR, что там в сердце творилось?

- Если честно, то уже которую игру так... Не знаю, помогает он или нет. Мы забиваем важный тяжелый гол, а тут начинается, может еще вне игры... И мы стоим в ожидании. Хорошо, что арбитр правильно разобрался и засчитал мяч.

- Клуб посвятил победу всем своим фанатам, которые погибли за Независимость Украины. А перед началом игры команды почтили память Максима Лямзина, Аэропорта, который погиб недавно...

- Всех помним. Очень благодарны за то, что наши фанаты защищают Украину до последнего. Чтим память о каждом из них и каждую игру посвящаем им. Что касается Аэропорта, то да, помню как забил Саня Пятов и он выбежал на поле к команде, - резюмировал Рябов.