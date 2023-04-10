  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хлань не играет и не тренируется с Зарей из-за конфликта с Шаблием - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хлань не играет и не тренируется с Зарей из-за конфликта с Шаблием - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Агент игрока не смог трудоустроить его в европейском клубе

Хлань не играет и не тренируется с Зарей из-за конфликта с Шаблием - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Комментатор Максим Гиленко в программе "ТаТоТаке" рассказал, почему полузащитник Максим Хлань не играет за "Зарю".

"По моей информации, Хлань не тренируется с "Зарей" U-19. Он все-таки тренируется с основной командой. Но тренировками это не назовешь. Он просто приходит в назначенный час, как и все. Но пока все тренируются, он просто наматывает круги. Его не вовлекают в настоящий тренировочный процесс.

Насколько я понимаю, камнем преткновения стало то, что Хлань ожидал Вадима Шаблия, что он найдет ему европейский клуб, и тогда будет подписана договоренность с Шаблием. Клуб, который удовлетворял бы интересы Хланя, не найден. Поэтому ушли в зарубу с серым кардиналом луганского клуба, не продлевают контракт", — сказал Гиленко.

Отметим, что ранее Хлань пропустил две игры "Зари" - против "Руха" (3:0) и "Кривбасса" (0:1). Его контракт с луганским клубом заканчивается в конце 2023 года.

Читайте такжеДинамо хочет пригласить на летнее сборы полузащитника, выступающего в аренде за Зарю
По теме
yellow-arrow
Клищук - о победе над Зарей: Вернидуб просил нас быть на поле настоящими казаками
yellow-arrow
Черноморец намерен сохранить арендованного у Зари Алефиренко
yellow-arrow
Александрия предложила новый контракт азербайджанскому хавбеку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ТаТоТаке Максим Хлань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде