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Хлань не играет и не тренируется с Зарей из-за конфликта с Шаблием - СМИ
Агент игрока не смог трудоустроить его в европейском клубе
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Комментатор Максим Гиленко в программе "ТаТоТаке" рассказал, почему полузащитник Максим Хлань не играет за "Зарю".
"По моей информации, Хлань не тренируется с "Зарей" U-19. Он все-таки тренируется с основной командой. Но тренировками это не назовешь. Он просто приходит в назначенный час, как и все. Но пока все тренируются, он просто наматывает круги. Его не вовлекают в настоящий тренировочный процесс.
Насколько я понимаю, камнем преткновения стало то, что Хлань ожидал Вадима Шаблия, что он найдет ему европейский клуб, и тогда будет подписана договоренность с Шаблием. Клуб, который удовлетворял бы интересы Хланя, не найден. Поэтому ушли в зарубу с серым кардиналом луганского клуба, не продлевают контракт", — сказал Гиленко.
Отметим, что ранее Хлань пропустил две игры "Зари" - против "Руха" (3:0) и "Кривбасса" (0:1). Его контракт с луганским клубом заканчивается в конце 2023 года.
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