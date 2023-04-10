Хлань не играет и не тренируется с Зарей из-за конфликта с Шаблием - СМИ

Комментатор Максим Гиленко в программе "ТаТоТаке" рассказал, почему полузащитник Максим Хлань не играет за "Зарю".

"По моей информации, Хлань не тренируется с "Зарей" U-19. Он все-таки тренируется с основной командой. Но тренировками это не назовешь. Он просто приходит в назначенный час, как и все. Но пока все тренируются, он просто наматывает круги. Его не вовлекают в настоящий тренировочный процесс.

Насколько я понимаю, камнем преткновения стало то, что Хлань ожидал Вадима Шаблия, что он найдет ему европейский клуб, и тогда будет подписана договоренность с Шаблием. Клуб, который удовлетворял бы интересы Хланя, не найден. Поэтому ушли в зарубу с серым кардиналом луганского клуба, не продлевают контракт", — сказал Гиленко.